Общество

Тала Нещадимова: Ураган «Милтон» не повлияет на погоду в Псковской области

Синоптики исключили возможность влияния урагана «Милтон» на погоду в Псковской области. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«В атмосфере все взаимосвязано, но такой прямой связи не существует. Да, тропические циклоны живут своей жизнью, оказывают влияние на тех, кто попадает под них. У нас не тропические циклоны, у нас атлантические циклоны», - пояснила Тала Нещадимова.

Напомним, что 10 октября ураган «Милтон» обрушился на побережье Флориды. Как сообщает ТАСС, максимальная скорость ветра достигала 57 метров в секунду. В результате торнадо, вызванных ураганом, во Флориде зафиксировано несколько смертельных случаев, разрушено 125 домов.