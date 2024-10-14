Общество

Приставы взыскали с псковички 400 тысяч рублей долга в пользу бывшего мужа

Судебные приставы в Псковской области взыскали более 400 тысяч рублей с должника. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФССП России по Псковской области.

Супружеская пара взяла кредит на имя мужа, который они использовали на общие нужды. Однако после развода мужчина захотел вернуть половину уплаченных средств и обратился в суд. Суд обязал бывшую жену возместить ему половину суммы.

Исполнительный документ был передан в отдел судебных приставов Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов. Женщину уведомили о начале исполнительного производства и последствиях неуплаты. Поскольку она не погасила задолженность в срок, пристав наложил на неё исполнительский сбор свыше 29 тысяч рублей.

Приставы выявили счета женщины в банках и ограничили её в праве выезда за границу. Эти меры оказались эффективными, и удалось взыскать более 400 тысяч рублей.