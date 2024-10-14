Общество

Максим Борисюк вступил в должность главврача Псковской поликлиники

Максим Борисюк 14 октября приступил к исполнению обязанностей главного врача Псковской городской поликлиники, сообщается в Telegram-канале губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Во время встречи глава региона обсудил первоочередные задачи и стратегию развития учреждения на ближайшее время.

«Максим Борисюк в числе прочего планирует внедрить в работу систему управления качеством, разработанную Национальным институтом качества Росздравнадзора. Она включает в себя подбор и обучение персонала, маршрутизацию пациентов, автоматизацию некоторых внутренних процессов, цифровизацию медицинских карт и ряд других параметров», - отметил губернатор в своей публикации.

Он также обратил внимание на необходимость продолжения укомплектования штата и оснащения современным оборудованием.

«В этой части наш основной инструмент – президентские нацпроекты. Планы согласованы, уверен, они помогут существенно улучшить работу поликлиники. Желаю скорейшей реализации идей!» - подытожил Михаил Ведерников.