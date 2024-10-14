Общество

Несанкционированные свалки выявлены в Новосокольническом районе

Выездное обследование шести земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 2922,4 га, расположенных в Новосокольническом районе, провели специалисты Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора в октябре. Выявлены несанкционированные свалки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

По результатам мероприятия установлено, что сельскохозяйственные угодья по всей площади покрыты многолетней сорной растительностью, а также очагово зарастают древесно-кустарниковой растительностью.

Кроме того, на одном из участков на площади около 0,0032 га было зафиксировано размещение отходов производства и потребления (части мебели, пластик, бутылки), а на другом на площади 0,092 га обнаружен зарастающий карьер, на дне которого обнаружили свалку строительного мусора и твердых бытовых отходов.

Признаки проведения обязательных мероприятий, направленных на воспроизводство плодородия земель сельскохозяйственного назначения, защиту земель от загрязнения отходами производства и другого негативного воздействия, защиту сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и сорными растениями, не установлены.

Управление Россельхознадзора собственнику земельного участка объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований и предложено провести мероприятия по ликвидации зарастания земель от многолетней сорной и древесно-кустарниковой растительностью, очистить участки от отходов производства и потребления на общей площади 0,0042 га, ввести их в сельскохозяйственный оборот и обеспечить использование в соответствии с целевым назначением и разрешенным видом использования.