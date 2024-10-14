Общество

Россельхознадзор в СЗФО выявил 15 интернет-магазинов, незаконно продававших лекарства для животных

Северо-Западным межрегиональным управлением Россельхознадзора выявлено 15 интернет-магазинов, незаконно продававших лекарства для животных. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

Управлением Россельхознадзора продолжается работа по выявлению сайтов, содержащих предложения о розничной торговле лекарственными препаратами для ветеринарного применения, в том числе дистанционным способом, розничная реализация которых ограничена действующим законодательством или запрещена, а также о продаже таких препаратов лицами, не имеющими лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.

С начала текущего года должностными лицами управления выявлено 211 предложений о продаже незарегистрированных на территории Российской Федерации препаратов, а также 100 – о реализации препаратов без лицензии. Владельцам 15 интернет-магазинов выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований: «Zooset», «Тяпа», «AZMAG», «Doctor Вет», «ZOO-OSTROV.RU», «Garfield», «EuroBoutique», «Puppyshow», «Лавпетс», «Zooset», «Зооветснаб», «Ветпром», «Рускеала», «Ветаринарная аптека Фармавет», «Ветклиника». Чаще других на сайтах выявлялись контрафактные препараты из групп противопаразитарных (Фиприст, Симпарика, Мильпро кэт, Дехинел Плюс, Милпразон, Бравекто) и противовоспалительных средств (Мелоксидил, Апоквел).

Напомним, что выявленная должностными лицами информация вносится в установленную форму на сайте Роскомнадзора, после чего поступает на экспертизу в центральный аппарат Россельхознадзора с целью принятия решения о блокировке всего сайта или отдельных страниц, содержащих незаконную информацию.