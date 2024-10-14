Общество

Руководитель псковского Роспотребнадзора: На территории области лабораторно подтвержденных случаев гриппа еще нет

На территории Псковской области лабораторно подтвержденных случаев гриппа еще нет, сообщила руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области Елена Припутенко в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Сезон ОРВИ наступил. По итогам 2023 года ОРВИ переболели 30% псковичей, 60% из них – дети. Как и ожидалось, формирование новых коллективов в сентябре сформировало рост заболеваемости ОРВИ и в этом году. На прошедшей неделе мы опять видим небольшой прирост - зафиксировали 4562 случая ОРВИ, рост составил 4,9%. Причем рост видим во всех возрастных группах детского населения, наибольший – среди школьников», – сказала Елена Припутенко.

Она отметила, что сезон гриппа в Псковскую область пока не пришел, на территории региона лабораторно подтвержденных случаев гриппа еще нет. В прошлом году первый случай заболевания был зафиксировал 16 октября.