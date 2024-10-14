Общество

Полуфинал конкурса «Флагманы образования» стартовал в Пскове

В Пскове стартовал очный полуфинал профессионального конкурса «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ПОИПКРО, в нем принимает участие 18 педагогических работников и управленцев в сфере образования, набравших наибольшее количество баллов на дистанционном этапе.

Фотографии: ПОИПКРО

Проект «Флагманы образования» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Он создает условия для поиска и поддержки наиболее талантливых и мотивированных управленцев в сфере образования, педагогических работников и студентов с перспективой попадания в кадровый резерв федеральной, региональной или муниципальной систем образования России.

«Более 88 000 человек присоединились к проекту «Флагманы образования» в этом году. В дистанционном этапе конкурса приняли участие более 7 тысяч управленцев в сфере образования и почти 25 тысяч педагогов, каждый из которых продемонстрировал высокий уровень профессиональных знаний и универсальных компетенций в решении поставленных задач. В региональные полуфиналы прошли около 2,5 тысяч сильнейших конкурсантов из всех регионов России. На очных мероприятиях они смогут обменяться опытом с коллегами, завести новые знакомства и расширить профессиональные горизонты. Независимо от результата, каждый уже стал частью большого сообщества единомышленников, готовых поддерживать друг друга и делиться знаниями», – отметил исполнительный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Заявочная кампания конкурса началась 18 февраля и продлилась до 1 августа 2024 года. За этот период на сайте проекта зарегистрировались более 88 000 управленцев в сфере образования, педагогических работников и студентов из всех регионов России.

К дистанционному этапу были допущены 7 479 управленцев в сфере образования, 24 972 педагогов. Из них 2503 участника, набравшие наибольшее количество баллов на дистанционном этапе, встречаются в полуфиналах, которые проходят в октябре во всех субъектах Российской Федерации.

«Ваше участие на региональном этапе конкурса «Флагманы образования» уже говорит о том, что вы стали на ступеньку выше в своем профессиональном развитии. Вы объединены общей идеей, а ведь именно в тесном кругу единомышленников рождаются лучшие и самые светлые идеи, рождаются новые концепции. Возможно, среди присутствующих есть будущие директора школ, руководители органов управления образованием или даже федерального министерства. Удачи!» – обратился к участникам заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Сергей Николаев.

«Желаем всем вам победы над собой, успехов и получения дополнительных компетенций, которые рождаются не только в борьбе, но и в процессе освоения нового. Уверена, конкурс «Флагманы образования» позволит вам открыть новые грани самого себя и соей профессиональной деятельности», – отметила врио ректора Псковского областного института повышения квалификации работников образования Екатерина Гончарова.

Региональные полуфиналы проводятся в очной форме при поддержке органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, на базе образовательных организаций.

Участников ждут конкурсные задания, нацеленные на комплексную оценку уровня надпрофессиональных компетенций и специальных (профессиональных) знаний. В рамках полуфинала планируются просветительские мероприятия – мастер-класс по эффективной самопрезентации, участие в VIII ежегодной общероссийской образовательной акции «Всероссийский экономический диктант».

По итогам полуфиналов в каждом субъекте Российской Федерации будут определены финалисты конкурса среди управленцев в сфере образования и педагогов. Финальные испытания пройдут очно в ноябре в Подмосковье в мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Участники конкурса получат возможность заявить о себе, проверить свои знания, повысить квалификацию, принять участие в просветительских мероприятиях и войти в кадровый резерв системы образования Российской Федерации.

Отметим, что автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Миссия платформы – создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает любому человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию он выбрал и в какой семье вырос, получить возможности для своего развития. Это открытая площадка для общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом между школьниками, студентами, профильными специалистами, предпринимателями, управленцами и волонтерами.