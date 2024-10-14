Общество

Псковские росгвардейцы и огнеборцы отработали эвакуацию людей из заблокированного здания

Противопожарную объектовую тренировку с привлечением специалистов регионального главного управления МЧС провели в управлении Росгвардии по Псковской области 15 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В ходе занятий отработаны действия внештатного пожарного расчета и личного состава при пожаре.

Кроме того, был уточнен алгоритм действий сотрудников по обеспечению сохранности документов и материальных ценностей. Отработаны взаимодействие дежурной службы с подразделениями пожарной охраны, эвакуация личного состава из здания, проверка готовности нештатного пожарного расчёта к действиям по организации ликвидации возможного (условного) пожара до прибытия подразделений пожарной охраны.

В ходе тренировки личный состав пожарной охраны ознакомился с объемно-планировочными особенностями здания, что позволит ему в случае реального возникновения пожара ликвидировать возгорание в кратчайшие сроки.

Участники мероприятия также получили дополнительные навыки по эвакуации людей, чей выход из помещения оказался заблокирован условно вспыхнувшим огнем.