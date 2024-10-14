Общество

В Псковском районе благодаря ТОС улучшилась ситуация с уличным освещением

Три населенных пункта Псковского района успешно реализовали проекты, в рамках которых были решены локальные проблемы с уличным освещением. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила глава Псковского района Наталья Федорова.

Фото здесь и далее: личная страница Натальи Федоровой ВКонтакте

Администрация Карамышевской волости совместно с ТОСами «Липеты» и «Гора Каменка» реализовали два проекта - «Чисто и светло». Сумма субсидий из бюджета области на их реализацию составила чуть более 420 тысяч рублей, софинансирование волости по данным проектам - 106 тысяч рублей.

При помощи проекта ТОС в населенных пунктах Липеты и Гора Каменка произведена замена старых фонарей на энергосберегающие светодиодные. Кроме того, в деревне Липеты организована контейнерная площадка для сбора ТКО согласно действующим правилам и нормам.

В рамках районного конкурса проектов территориального общественного самоуправления Администрация Торошинской волости совместно с ТОС «Лесное» реализовали проект «Организация уличного освещения» на улице Лесной в деревне Черняковицы. Сумма субсидий из бюджета Псковского района составила 200 тысяч рублей. Выполнены работы по изготовлению технических условий, приобретены 5 светильников на столбы, необходимый метраж электропроводов и щит учета.