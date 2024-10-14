Общество

Внедрить систему управления качеством планирует новый руководитель Псковской городской поликлиники

В рамках встречи губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и нового руководителя Псковской городской поликлиники Максимом Борисюком, были оглашены планы по развитию и повышению качества оказываемых услуг в учреждении. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в правительстве Псковской области.

Фото здесь и далее: сайт правительства Псковской области

Среди основных новых направлений работы Максим Борисюк указал организацию качественной и доступной помощи пациентам, а также максимальный охват населения профилактическими мероприятиями.

В планах внедрение в работу системы управления качеством, которая разработана национальным институтом качества Росздравнадзора.

«Это большой проект, направленный на организацию эффективной системной работы учреждения», - отметил Максим Борисюк.

Система упорядочит и автоматизирует сложные моменты в работе поликлиники. Например, подбор и обучение персонала, маршрутизацию пациентов, контроль за анализами, автоматизацию некоторых внутренних процессов, цифровизацию медицинских карт и так далее.

К числу ключевых задач руководства поликлиники Михаил Ведерников также отнес кадровый вопрос и укомплектование штата учреждения.

Еще одна тема, которая была рассмотрена на встрече, — оснащение поликлиники современным оборудованием. Максим Борисюк проинформировал, что будут продолжены мероприятия по обновлению учреждения в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» президентского нацпроекта «Здравоохранение».

«Все спланировано. Заявки поданы до 2030 года включительно», - заверил исполняющий обязанности руководителя Псковской городской поликлиники Максим Борисюк.

Отметим, что Максим Борисюк родился в Луганской области (сегодня — Луганская Народная Республика). Высшее образование по специальности «Лечебное дело» он получил в Харьковском национальном медицинском университете, ординатуру закончил в Воронежской государственной медицинской академии имени Н. Н. Бурденко. Имеет дополнительное медицинское образование по специализации «Организация здравоохранения и общественного здоровья». Общий стаж врачебной деятельности Максима Борисюка — более 14 лет. С декабря 2023 года он занимал должность главного врача Гдовской районной больницы. Ранее работал в учреждениях здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Москвы и Московской области.