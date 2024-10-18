Общество

Более 390 единиц оружия изъяли у псковичей с начала года

В Псковской области подвели итоги деятельности Центра лицензионно-разрешительной работы. 18 октября под руководством врио начальника управления Росгвардии прошло совещание, на котором обсудили результаты за девять месяцев этого года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Отмечены положительные достижения, обсуждены проблемы и приоритетные задачи для подразделений. Совместно с полицией было проведено 2714 проверок на предмет соблюдения условий хранения оружия у владельцев.

За нарушения аннулировано 146 лицензий и разрешений, изъято 392 единицы оружия и 3812 боеприпасов. Также проведены 143 проверки в сфере частной охраны, что привело к привлечению 16 человек к административной ответственности.

В этом году поступило 8555 заявлений от граждан и юридических лиц на получение государственных услуг.