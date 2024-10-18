Общество

Межведомственный круглый стол о борьбе терроризмом прошел в Пскове

Межведомственный круглый стол, посвященный борьбе с идеологией терроризма и экстремизма, прошел в Псковском филиале Университета ФСИН России. В обсуждении приняли участие представители силовых ведомств региона, а также коллеги из образовательных учреждений и Академии МВД Беларуси. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского филиала Университета ФСИН России.

Фото: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

Начальник филиала Александр Сысоев отметил, что только совместными усилиями правоохранительных структур и активным участием граждан можно эффективно противостоять этой угрозе, особенно в сфере уголовно-исполнительной системы.

На встрече обсуждались вопросы предотвращения распространения экстремистских идей в исправительных учреждениях. Участники, включая уполномоченного по правам человека в Псковской области Дмитрия Шахова и научного сотрудника ФСИН Федора Грушина, подчеркнули важность работы правоохранительных органов в этом направлении.

Также говорили о профилактике в образовательных учреждениях, согласившись в необходимости улучшения методов работы с молодежью для формирования негативного отношения к терроризму.

Проведение научного мероприятия было приурочено к 145-летию уголовно-исполнительной системы и 100-летию Исправительно-трудового кодекса РСФСР 1924 года.