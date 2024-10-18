Общество

Дактилоскопическую систему «Папилон» проверил псковский общественник

Акцию «Гражданский мониторинг» провели в Псковском линейном отделе МВД России на транспорте. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделе.

Фото: Псковский ЛО МВД России на транспорте

В Пскове в рамках всероссийской акции «Гражданский мониторинг» председатель Общественного совета при Псковском линейном отделе МВД России на транспорте Сергей Яковлев посетил дежурную часть линейного отдела МВД России подразделения.

Сотрудники транспортной полиции продемонстрировали работу дактилоскопической системы «Папилон», рассказали об использовании различных специализированных средств сбора информации, объяснили принцип работы дежурной смены и ознакомили с содержанием информационных стендов, позволив оценить полноту и актуальность размещенных на них сведений.

Пользуясь случаем, в рамках мероприятия проведено заседание Общественного совета Псковского ЛО МВД России на транспорте в присутствии начальника линейного отдела МВД России отдела полковника полиции Сергея Титова и начальника вокзала станции Псков Евгения Купцова. Рассмотрены актуальные вопросы приёма граждан и об организации работы служб охраны общественного правопорядка на железнодорожном вокзале станции Псков.

В завершение акции член Общественного совета положительно оценил деятельность сотрудников транспортной полиции и сообщил, что нарушений выявлено не было. Кроме того, Сергей Яковлев отметил, что проведение подобных мероприятий необходимо на регулярной основе, поскольку оно направлено на укрепление связей с гражданским обществом и формирование доверия к органам внутренних дел.