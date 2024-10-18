Общество

35 мешков мусора собрали в Пскове единороссы во время партийного субботника

35 мешков мусора собрали в Пскове единороссы во время партийного субботника, мероприятие прошло в рамках реализации партийного проекта «Чистая страна». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Проведение субботников уже давно является доброй традицией Псковского городского местного отделения партии, где считают, что осенний субботник – это прекрасный способ разогнать грусть в печальную осеннюю пору и размяться на открытом воздухе в хороший денек, ведь золотая осень – не только чудесная пора и время для любования природой, но и горячая пора субботников.

18 октября активисты Псковского местного отделения Партии при участии «Молодой гвардии Единой России», сотрудников Территориального отдела города Пскова по социальной защите и секретарей первичных отделений организовали субботник по уборке территории на левом берегу реки Великой от храма Климента Папы Римского до улицы Красноармейской.

Участники акции дружно очистили берег реки Великой от пластика, стекла и другого мусора. Всего в субботнике приняли участие 40 человек и собрали 35 мешков мусора. Работники УГХ вывезут собранный мусор для дальнейшей утилизации.

«Для нас субботник – это добрая и полезная традиция. В этом году ярко светящее солнце прибавляло позитива всем участникам субботника. Мы уверены, что для каждого из нас участие в субботнике – это выражение отношения к себе, к своему городу, это вклад каждого в то, чтобы наш родной город становился еще лучше и чище», – отметил секретарь местного отделения, координатор федерального партийного проекта «Чистая страна» Валерий Филимонов.

