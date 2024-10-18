Общество

Маркетолог рассказала как нас заставляют покупать больше товаров

Маркетологи делают выбор товара за нас. Какими инструментами и приемами пользуются магазины, заставляя нас покупать больше и дороже, в интервью радио Sputnik рассказала маркетолог, генеральный директор BCSA Елизавета Волошанина.

Маркетологи − это психологи с творческим мышлением и пониманием своего клиента. Какими инструментами пользуются маркетологи и как распознать, что выбор на самом деле сделали за вас, рассказала в интервью радио Sputnik маркетолог, генеральный директор BCSA Елизавета Волошанина.

«Вы зашли в магазин и видите много ценников, выделенных другим цветом. Это один из инструментов маркетинга − изменение шрифта, размера и цвета ценника в разы увеличивает количество покупок, потому что вы интуитивно обращаете внимание на "особые" ценники. Также важную роль играет расположение ценника − цены, расположенные вверху и слева, кажутся ниже. И, конечно, существует всем известная манипуляция с цифрой 9, которая апеллирует к особенностям нашего восприятия. Например, цена 69,99 воспринимается нами, как 60, а не как 70», − отметила Елизавета Волошанина.

Маркетолог добавила, что в интернет-рекламе хорошо работает прием выделения самого дорого варианта, тогда потребитель будет оценивать все остальные варианты через призму этой цены.

«Еще одна уловка – расположение товаров на магазинной полке в порядке возрастания или убывания цены. Маркетологи обнаружили, что когда различные варианты товара представлены в порядке убывания цены, потребители склонны выбирать предложения с более высокой ценой, и наоборот, когда они представлены в порядке возрастания − выбирают товар с более низкой ценой», − объяснила Елизавета Волошанина.

В маркетинге также используют способы психологического влияния на покупателя. Основной − предложить в сравнении цен два или несколько схожих товаров. Покупатель обычно выбирает более дорогой, так как ассоциирует высокую цену с высоким качеством товара, рассказала маркетолог.

«Это называется «эффект приманки». Товар-приманку человек покупать не будет, а купит со средней ценой. Самый популярный в наше время вариант − это предложение купить, например, 1+1=3. Здесь срабатывает природная жадность человека, когда он перестает думать из-за желания получить бесплатный товар. Но у маркетологов всегда все просчитано до мелочей. В итоге вы тратите больше, а магазин получает прибыль», − рассказала Елизавета Волошанина.

Многие интернет-площадки используют флеш-продажи, где с помощью ограничения во времени или в количестве товаров, вас подвигают совершать импульсивные, быстрые покупки, продолжила маркетолог.

«Дешевые и не всегда качественные товары продаются с акцентом на цену. Сначала акцентируют внимание на доступности цены и только потом рассказывают про характеристики товара. Таким образом, покупатель думает, что товар экономически привлекателен и его нужно купить. А при продаже дорогих товаров или предметов роскоши, наоборот, сначала рассказывают о том, какой прекрасный товар, и только потом называют цену. Так работают, например, девелоперы», − поясняет Елизавета Волошанина.

Многие магазины специально делают планировку в виде лабиринтов, чтобы вы увидели как можно больше товаров, что повышает вероятность совершения импульсных покупок, и в итоге вы покупаете лишнее, предупредила маркетолог.