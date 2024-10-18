Общество

В Пыталово готовятся осуществить два новых инициативных проекта

Заседание конкурсной комиссии по отбору инициативных проектов на территории Пыталовского муниципального округа прошло сегодня, 19 октября. Об этом в своём Telegram-канале сообщила глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева.

Фото здесь и далее: Telegram-канал главы Пыталовского муниципального округа Веры Кондратьевой

В Администрацию округа было подано две заявки. Во-первых, проект «Капитальный ремонт асфальтового покрытия и тротуаров из бетонной плитки на территории МБДОУ «Детский сад №1» г. Пыталово». Во вторых, проект «Зоркий сокол», который предусматривает установку девяти видеокамер в городе.

Конкурсная комиссия приняла решение о поддержке данных проектов.

«Благодарю неравнодушных и инициативных жителей округа, которые приняли участие в разработке проектов, сборе подписей в их поддержку. Спасибо частным лицам и предпринимателям, кто готов финансово помочь в осуществлении этих проектов!», - отметила Вера Кондратьева.

На данный момент комиссия готовит заявку для участия в конкурсном отборе проектов на получение финансовой поддержки из областного бюджета.