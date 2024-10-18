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Общество

Батя должен быть примером!

20.10.2024 10:42|ПсковКомментариев: 0

20 октября в России отмечают День отца. Праздник в нашей стране сравнительно новый, совсем недавно получивший официальный статус. Псковская Лента Новостей узнала об истории этого дня, а также расспросила известных псковичей-отцов, что они думают об этой дате и как их будут поздравлять собственные дети.


 

Впервые праздновать день отцов стали еще в начале XX века в Соединенных Штатах Америки. Одна из жительниц города Спокан из любви к своему родителю, который вырастил пять детей в одиночку без помощи супруги, заявила в петиции, что нужно чтить отцов так же, как матерей. Праздник матерей на тот момент уже существовал. Власти женщину поддержали, устроив 19 июня 1910 года праздник в честь отцов. Другие города последовали примеру Спокана. Но на уровне государства праздник появился только в середине 1960-х годов.

Большинство стран мира отмечают День пап в третье воскресенье лета. В России же День отца отмечают в третье воскресенье октября — соответствующий указ подписал президент России в 2021 году.

В честь российских пап уже накануне праздника прошло много различных мероприятий. А вот в семьях пока этот день отмечать не принято. Хотя наверняка поздравления и теплые слова в свой адрес услышат многие псковские родители. Некоторые из глав семейств поделились своими мыслями о Дне отца и воспитании детей.

Юрий Бурлин, депутат Псковской городской Думы:

- День отца пока в нашей стране широко не празднуют, но появление такой даты — это хорошо. У меня двое сыновей, одному 12 лет, другому — 14 лет. Мама достаточно много уделяет внимания образованию детей, делам, связанным со школой, а я — воспитанию, спорту, вопросам, связанным с восприятием жизни: куда им дальше двигаться, расти. Пока еще это мальчики, но они будущие мужчины, которым нужно будет жить, защищать себя и близких, и двигаться вперед.

С мамой сыновей мы в разводе, но я провожу с ними как минимум два дня в неделю. Бывает, выезжаем на соревнования или в какие-то поездки. Путешествия — большая часть нашего взаимодействия. Как все дети, они любопытные. Любим ездить в Петербург - и по культурной программе, и по спортивной, в Москву, столицу нашей Родины, и, если есть возможность, куда-то подальше.

Дети очень любят кататься на самокатах. Поэтому участвуем и даже организовываем такие соревнования. Одно из них было этой осенью в Пскове, я и мои дети были соорганизаторами мероприятия.

Что касается Дня отца, сложно сказать, насколько он приживется в нашей стране. Но роль отца в воспитании детей — огромная. На этой неделе я был Форуме отцов, где поднимали серьезные философские вопросы и говорили о том, что отцовский пример - один из самых ценных. Дети не будут делать, как ты скажешь - дети будут делать так, как ты делаешь. И отцы должны понимать важность своего жизненного статуса.

Аркадий Мурылев, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области:

- Знаю, что День отца у нас в стране есть, но к таким датам отношусь спокойно. Считаю, дети должны вспоминать об отце не в какой-то день, а каждый день помнить, что у них есть родители.

У меня двое детей - оба уже взрослые. Дочь в Санкт-Петербурге, окончила университет, работает. Сын учится в университете. Окончил школу в этом году. Я всегда достаточно времени проводил с детьми, особенно, когда они были маленькие. Когда не был в командировках, всегда был с ними. Младший сын пока живет с нами, и я до сих пор ему уделяю время. Но уже не в воспитании, а в становлении.

Николай Рассадин, общественный деятель, представитель бизнес-сообщества региона:

- День отца не отмечаем. Но мои дети меня поздравляют: и дочка, и сын. Дочке Александре 15 исполнилось, сыну Александру - 33. В свою очередь и я сына поздравляю с этим праздником — он у меня тоже папа.

Так получилось, что моими детьми занимаются супруги, потому что в определенный момент жизни я расставался со своими женщинами. Дети оставались с мамами. Это для меня непререкаемо: у ребенка должна быть мама, тем более, у девочки. Но с дочкой я стараюсь проводить времени как можно больше. Мы любим с ней гулять - просто ходить пешком по городу или ездить в какие-нибудь интересные места. В эти выходные собираемся в Изборск. Также очень нравится Виделебье по дороге в Порхов - есть такая деревушка, не очень жилая. Там река Кебь, интересный по архитектуре храм, заброшенный сад. Иногда заходим в кафе, в кино. И всегда говорим о жизни.

Я бы не сказал, что День отца - это праздник. Скорее это некая дата, посвященная отцам. С моей точки зрения, она нужна как напоминание, что у детей есть не только мамы, но и отцы. И я считаю, что даже если у родителей не сложилось что-то, они оба должны принимать участие в воспитании, в жизни ребенка. Дети не должны страдать.

Сергей Вострецов, лидер объединения профсоюзов России СОЦПРОФ:

- О празднике слышал, но чтобы его очень отмечали - не видел. Хотя меня пригласили в садик к дочке — будем с ребенком делать поделки. Она отменила тренировку, и я тоже отложил дела, чтобы пойти с ней что-то мастерить.

Считаю, что и День отца, да и и День матери как-то у нас незаслуженно остается без внимания. Если мы говорим, что в России традиционные ценности — это семья, то нужно более ярко отмечать День семьи, День отца, День матери, сосредотачиваться на этом. У некоторых ребятишек спросите, как деда зовут - запутаются. Папу еще помнят, как зовут, а вот деда - вряд ли, особенно по отчеству. А отчество, отечество, отец — это очень важно. Нужно государству больше информационно прорабатывать эти моменты. Какие-то чуждые нам дни святого Валентина пиарят, а наши праздники проходят незамеченными. Понятно, что отцы все заняты, но больше мероприятий надо с их участием проводить: в общественных местах, в садиках, в школах.

Что касается меня как отца, у нас большая семья. Некоторые дети уже выросли. Старшему сыну 31 год, он свою семью сформировал. А четверо маленьких еще со мной живут. К чему приучаю? Рыбалка, охота, мастерить что-то, делать руками. В огороде работаем, сажаем, убираем. Мать — спортсменка, чемпионка Татарстана по художественной гимнастике. Дети все спортивные, из кружков не вылазят. У мелкого расписание: скрипка, фортепьяно, спортивная гимнастика, карате. У дочери танцы, рисование.

В этом плане здорово, что государство сегодня достаточно много внимания детишкам уделяет. Многодетные семьи имеют сегодня достаточно много возможностей. Музеи, например, посещать бесплатно. Это очень здорово. Но, мне кажется, еще недостаточно позаботились о матерях-одиночках. Еще остается много мужиков, которые бросают женщин с детьми. И здесь государство должно стать отцом, предлагать будущим мамам помощь.

Еще одна хорошая инициатива — досрочный выход на пенсию многодетных отцов. У нас в стране многодетные матери могут выйти на пенсию раньше. А почему у отцов, которые содержат большую семью, нет такого права? Важно, чтобы мужчина понимал, что государство его поддерживает. Дайте ему возможность с внуками побыть, а не дожить до 65 лет и ноги протянуть. Семья — это главное.

Георгий Пономарев, директор псковского фитнес-клуба «Супер фитнес»:

- Я День отца никак не отмечаю. Попался на глаза в календаре - и я вспомнил о нем. Но если этот праздник кому-то из отцов напомнит, что у него есть дети, наверное, это неплохо. Еще со времен Союза сложилось такое представление, что в семье бате нужно зарабатывать деньги, быть добытчиком, поэтому он поздно приходит домой и детям не уделяет особого внимания. Это не правильно.

Отец должен работать, приносить заработок семье (шкуру мамонта никто не отменял — просто она изменилась за сотни и тысячи лет), но, тем не менее, какие-то время должен уделять своим детям. Мне сейчас нравится, как в нашем фитнес-клубе один из отцов нашел возможность своему сыну-студенту уделять внимание. Они регулярно приходят в семь утра заниматься. Один с 8.30 работает, другой - с 9 учится. И они нашли для себя вариант. Разговаривал с ними в раздевалке, говорят, что нет другого времени пообщаться. И они нашли такое время в полезном для здоровья деле.

Батя должен быть примером. Что бы ты ни говорил, гораздо важнее то, что ты делаешь. Принцип в воспитании: не «Делай, как я говорю», а «Делай, как я делаю». Поэтому отец, особенно для мальчиков — это ролевая модель. Если батя рассказывает о вреде курения, а сам смолит и на праздниках закидывает стопку, то тогда рассчитывать на то,что его ребенок не будет курить за школой, не приходится.

Мои дети еще маленькие, но я стараюсь проводить время с ними. Причем, мое общение с детьми - событийное. Я с ними не сижу. Мы идем на рыбалку, на тренировку, смотреть футбол или в клуб на День арбуза. Или в поход, а там рубишь дрова, разводишь костер, ставишь палатку, копаешь червей и учишься насаживать их на крючок. Если для женщин важнее объем проведенного с детьми времени, то для отца - не количество, а качество проведенного времени.

Конечно, большую часть времени с ними проводит жена, бабушка. Правда, я считаю, что бабушкам детей лучше выдавать очень редко, потому что для ребенка это время безделья, чревоугодия и «тупления». А время которое с отцом - это время какого-то роста, когда он учится забивать гвоздь, мастерить удочку, играть в шахматы. Это время появления какого-то навыка. С батей это всегда так!

Иван Филиппов, фермер:

В школе отмечают и День отца, и День матери. И наши дети-школьники нас поздравляют. Маме всегда дарят цветы, набирают в поле. Когда учились в начальных классах, поделки делали. А сейчас повзрослели и что-то покупают на маркет-плейсах. Просят скинуть денег на карточку, а потом оказывается, что это они подарки нам заказали.

У нас четверо детей: двое своих (Кире 16 лет, Егору 12 лет) и двое племянников (Дане 20 лет, Олесе 15 лет будет). А сфера деятельности такая, что наши дети всегда с нами. Мы в деревне живем. Девочки гоняют на питбайках. Егор затребовал мотоблок (разновидность малогабаритного трактора — прим.ред), хочет помогать нам на ферме. Даня учится в колледже, когда приезжает — общаемся, рассказывает обо всем. Все у нас хорошо.

Что касается праздника, конечно он нужен, но мне не очень нравится название. Как в свое время один человек сказал мне: не всегда отец своим детям папа. Отцом можно назвать и постороннего пожилого человека, совершенно чужого. Отцом можно назвать биологического родителя. А вот папа — это совсем другое! Все-таки этот день должен быть праздником пап.

Беседовала Светлана Синцова

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Теги: #день отца
Источник: Псковская Лента Новостей
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