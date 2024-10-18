Общество

Криминалисты рассказали псковским школьникам о своей работе

Псковским школьникам рассказали о свой профессии сотрудники регионального следственного управления и военно-следственного отдела в честь Дня празднования 79-летней годовщины со дня образования криминальной службы, который отмечается сегодня, 19 октября. Об этом сообщили в СУ СК России по Псковской области.

Офицеры СК провели для учащихся МАОУ «Гуманитарный лицей» необычный открытый урок. Криминалисты рассказали об основных направлениях службы, привели некоторые примеры успешного раскрытия и расследования уголовных дел. Ребята ознакомились с современной криминалистической техникой, используемой в повседневной следственной деятельности. Кроме изучения профессионального рабочего чемодана следователя, школьники самостоятельно смогли применить источник криминалистического света, нелинейный локатор, лазерный дальномер, магнитные грабли.



Большой интерес у учащихся вызвал процесс снятия отпечатков пальцев. Они самостоятельно провели друг другу дактилоскопию и заполнили дактокарты, а также потренировались в снятии отпечатков пальцев с различных объектов при помощи дактопорошка. Ребята потренировались в навыках стрельбы на электронном стрелковом тренажере и в поиске металлических предметов при помощи металлоискателей.



Открытый урок прошел оживленно и насыщенно. Школьники активно интересовались работой следователей-криминалистов и задавали вопросы, касающиеся дальнейшего поступления в ведомственные высшие учебные заведения. Такие мероприятия позволяют подрастающему поколению расширить свой кругозор, понять специфику следственной деятельности и определиться с выбором дальнейшего профессионального пути.



В завершение встречи ребята поделились со следователями своими впечатлениями и поблагодарили за занятие.