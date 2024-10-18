Общество

Прогноз возникновения и развития ЧС в Псковской области на 20 октября

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области на 20 октября 2024 года (подготовлен на основании информации Псковского ЦГМС –филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС»). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе МЧС России по Псковской области.

Метеорологическая обстановка

По данным Псковского ЦГМС – филиалаФГБУ «Северо-Западное УГМС» 20 октября на территории Псковской области ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер Ю направлений 2-7 м/сек. Температура воздуха по области: ночью -3...+2 гр.С, днем +9...+14 гр.С. Атмосферное давление высокое. Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка

Ухудшение радиационной, химической и бактериологической обстановки на территории области не прогнозируется.

Гидрологическая обстановка

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» уровни воды в реках и на Псковском и Чудском озерах около нормы для осеннего периода. Ухудшение гидрологической обстановки не прогнозируется.

Принято распоряжение КЧС и ОПБ Псковской области от 26.09.2024 № 11 «О мерах, по обеспечению безопасности людей на водных объектах Псковской области в осенне-зимний период 2024-2025 годов». Опасные и неблагоприятные гидрологические явления не прогнозируются.

Биолого-социальная обстановка

На территории Псковской области с 7 по 13 октября 2024 года выявлено 4562 случая острой респираторной вирусной инфекции (далее – ОРВИ), показатель заболеваемости составил 77,61 на 10 тыс. населения. Доля детей до 14 лет, среди заболевших, составила 62,2%.

В Пскове зарегистрировано 2235 случаев ОРВИ, или 49,0% от общего количества по области. За неделю госпитализировано 32 человека с симптомами ОРВИ, что на 3 случая меньше, чем на предыдущей неделе. На прошедшей неделе по области зарегистрировали 57 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, в том числе у 22 детей до 18 лет.

Количество внебольничных пневмоний за прошедшую неделю 198 случаев, в том числе среди детей до 18 лет – 118 случаев, или 59,6%.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями остается на уровне среднего многолетнего показателя. Зарегистрировано 36 случаев, или 6,12 на 100 тыс. населения.

Указом Губернатора Псковской области от 03.07.2024 № 125-УГ «Об ограничительных мероприятиях (карантине) по бешенству» на территории эпизоотического очага, расположенного северо-восточнее дер. Лопатово городского поселения «Идрица» Себежского района и территории, прилегающей к эпизоотическому очагу (неблагополучному пункту), введены ограничительные мероприятия.

Указом Губернатора Псковской области от 28.08.2024 № 185-УГ «Об ограничительных мероприятиях (карантине) по бешенству» на территории эпизоотического очага, расположенного по адресу: дер. Якимово, сельское поселение «Гультяевская волость», Пустошкинский район и территории, прилегающей к эпизоотическому очагу (неблагополучному пункту), введены ограничительные мероприятия.

В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с наличием опасных биологических факторов, способных привести к возникновению и (или) распространению заболеваний с развитием эпидемий, массовых отравлений по причине образования несанкционированных свалок на территории муниципального образования «Город Псков» из-за несвоевременного исполнения обязательств региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Экопром» и установления аномально жаркой погоды, в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с возможным обрушением моста через ручей Колокольничий в г. Пскове, по причине обрушения насыпи (откосов) моста, разрушения несущих конструкций сооружения, а также в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с нарушением газоснабжения 232 домовладений микрорайона Паневик, по причине нарушения целостности существующей сети газораспределения из-за дорожного-транспортного происшествия, в целях обеспечения безопасности населения и принятия мер по устранению угрозы возникновения чрезвычайной ситуации принято распоряжение КЧС и ОПБ МО «Город Псков» от 03.06.2024 № 11 «О введении режима «Повышенная готовность» для муниципального звена Псковской областной территориальной подсистемы РСЧС (в ред. от 17.06.2024 № 12, от 23.09.2024 № 16, от 04.10.2024 № 19).

Лесопожарная обстановка: снята с контроля

Принято постановление Правительства Псковской области от 14.10.2024 № 360 «Об окончании пожароопасного периода на территории Псковской области в 2024 году».

Прогноз ЧС

Возможны следующие происшествия, по параметрам не подпадающие под критерии ЧС (природные и природно-техногенные):

существует вероятность (до 0,4) выявления очагов природных пожаров и возможного перехода огня на населенные пункты, объекты инфраструктуры (источник – сельскохозяйственные работы, нарушение правил пожарной безопасности);

при сильных порывах ветра, с вероятностью (0,008) возможно падение деревьев, рекламных щитов и других конструкций на людей и автотранспорт, обрывы ЛЭП – что приведет к нарушению жизнедеятельности населения и травматизму;

прогнозируется вероятность ЧС (до 0,4), связанная с затруднением в движении транспорта, перекрытием трассы для движения, а также увеличение количества ДТП, в том числе с участием детей (источник – загруженность автотрасс, плохое состояние дорожного покрытия, ремонтные работы на дорогах, нарушение ПДД).

Техногенные ЧС

Возможны следующие происшествия, по параметрам не подпадающие под критерии ЧС:

существует вероятность не выше (0,3) возникновения происшествий и аварий на транспорте (железнодорожный, воздушный);

возможны повреждения (обрывы) ЛЭП и линий связи с вероятностью (до 0,4) на территории области (источник – изношенность электросетей);

сохраняется вероятность обнаружения взрывоопасных предметов и неразорвавшихся снарядов времен ВОВ при проведении земляных работ;

возможно возникновение аварий на межпромысловых и промысловых участках:

нефтепровода - Сургут–Полоцк, по территории области - длина 141 км (Куньинский, Великолукский районы, Невельский муниципальный округ) с вероятностью (до 0,0002);

газопровода - Валдай-Псков-Рига, по территории области - длина 192 км (Дновский, Порховский, Псковский районы, Печорский муниципальный округ) с вероятностью (до 0,3) (источник – подвижки грунта, износ оборудования, работа оборудования в агрессивной среде, некачественный ремонт оборудования, брак строительно-монтажных работ, заводской дефект оборудования);

возможны возникновения ЧС на объектах ЖКХ с вероятностью (0,015) нарушения жизнедеятельности населения (источник – изношенность коммуникаций и оборудования);

сохраняется вероятность возникновения (до 0,4) техногенных пожаров и взрывов бытового газа на территории области при нарушении техники безопасности при использовании газового оборудования и нарушений мер пожарной безопасности (источник - износ оборудования, несоблюдение правил благоустройства);

возможны случаи возникновения пожаров в результате нарушения техники безопасности при использовании электронагревательных приборов в быту с вероятностью (до 0,32).

Возможны следующие происшествия, по параметрам не попадающие под критерии ЧС:

сохраняется вероятность возникновения случаев эпидемических вспышек острых кишечных инфекций (до 0,004) (источник – завоз и несанкционированная продажа некачественных овощей и фруктов, продуктов питания, нарушение санитарно-гигиенических норм);

возможны случаи укусов людей клещами и заболеваемости клещевым энцефалитом и клещевым боррелиозом;

в связи с неустойчивой погодой повышается вероятность (до 0,045) заболеваний населения ОРЗ и коронавирусной инфекцией (COVID-19);

повышается вероятность пропажи людей в лесных массивах на всей территории области (источник – человеческий фактор).

Происшествия на водных объектах возможны с вероятностью (до 0,045), а именно несчастные случаи на воде, связанные с выходом людей на рыбалку. Также сохраняется вероятность происшествий, связанных с нарушением правил судоходства на пассажирских и маломерных судах на водных объектах и прогнозируется увеличение количества происшествий, связанных с гибелью людей на водных объектах Псковской области.