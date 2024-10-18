Общество

Перекуры коллег раздражают 4 из 10 некурящих псковичей – опрос

Курящие коллеги раздражают 4 из 10 некурящих псковичей. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие представители компаний и экономически активные жители Пскова.

Большинство работодателей выделяют специальные помещения для курения классических и электронных сигарет (86 и 73% соответственно). Только в каждой пятой компании вейпы находятся под запретом (21%), обычные сигареты запрещают еще реже (10%).

Сегодня 4 из 10 псковичей (43%) уверены, что электронные сигареты более опасны для курильщика, чем классические табачные изделия. Среди некурящих такой точки зрения придерживаются 37%, среди приверженцев обычных сигарет — 58%, а среди вейперов — только 9%.

24% опрошенных считают, что электронные испарители приносят больше вреда окружающим, чем сигареты. 35% оценивают вред одинаково, 20% полагают, что от электронных испарителей меньше вреда. Больше всего сторонников этой точки зрения — среди курильщиков вейпов: 55% из них уверены, что от никотинового пара люди, находящиеся рядом, страдают меньше, чем от дыма сигарет.

Перекуры сослуживцев раздражают 4 из 10 некурящих трудоустроенных псковичей: «Курят по 15—20 минут каждый час и работы выходит на полдня»; «Они курят вейпы в общих кабинетах!»; «Почему я должен работать в то время, когда они курят?!» 45% относятся к никотинозависимым коллегам спокойно: «Не пересекаюсь с ними»; «У курильщиков время перекуров вычитается из обеденного». В коллективах, свободных от курения, работает лишь каждый одиннадцатый (9%).