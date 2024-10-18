Общество

До +14 градусов без осадков прогнозируют в Псковской области 21 октября

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 21 октября. Как сообщили в региональном гидрометцентре, в регионе не будет осадков.

Прогнозируется ветер южных и юго-западных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от -1 до +4 градусов, днем воздух прогреется от +9 до +14 градусов.

Атмосферное давление высокое.

Ранее сообщалось, что есть небольшая вероятность выпадения мокрого снега на территории Псковской области на следующей неделе.