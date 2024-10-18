Общество

С вопросами наследства и пересчета пенсии обратились великолучане в юрцентр «Земляки»

На этой неделе к специалистам юридического центра «Земляки» в Великих Луках горожане обратились за помощью по вопросам жилищного законодательства, наследства, а также по назначению и пересчету пенсии. Об этом сообщил основатель фонда «Земляки», депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Александра Козловского

Псковская команда юристов провела онлайн-прием граждан и помогла псковичу написать заявление в отдел судебных приставов о розыске ответчика по исполнительному производству.

Александр Козловский напомнил, что приемы граждан в юрцентре «Земляки» проходят: