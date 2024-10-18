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Дмитрий Шахов: В противодействии экстремизму и терроризму участвует всё международное сообщество

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов выступил с докладом на межведомственном семинаре по проблемам противодействия терроризма и экстремизма. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил омбудсмен.

Фотографии предоставил Дмитрий Шахов

Проблемы противодействия терроризму и экстремизму в уголовно-исполнительной системе обсудили в Псковском филиале Университета ФСИН России. Межведомственный круглый стол, посвященный вопросам противодействия идеологии терроризма и экстремизма, собрал сотрудников силовых ведомств региона – ФСИН, МВД, ГУ МЧС, Следственного комитета, прокуратуры Псковской области, в дистанционном формате приняли участие представители образовательных организаций высшего образования России и Академии МВД Республики Беларусь. Проведение научного мероприятия было приурочено к 145-летию уголовно-исполнительной системы и 100-летию Исправительно-трудового кодекса РСФСР 1924 года.

На заседании круглого стола, организованном кафедрой организации режима Псковского филиала Университета ФСИН России, его участники, среди которых – уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, главный научный сотрудник Научно-исследовательского института ФСИН России Федор Грушин, начальник уголовно-исполнительного факультета Академии МВД Республики Беларусь Николай Кийко обсудили вопросы, связанные с недопущением распространения экстремистской идеологии в учреждениях уголовно-исполнительной системы, отведя важную роль правоохранительным органам в системе противодействия преступлениям террористической направленности.

«Только скоординированной работой всей правоохранительной системы и при активной гражданской позиции населения можно дать отпор идеологии терроризма и экстремизма, в том числе в уголовно-исполнительной системе, поэтому очень важно, что научное мероприятие собрало такое большое количество участников, которые смогут поделиться практическими и научными наработками в общем деле противостояния реальной угрозе человечества», – отметил начальник Псковского филиала Университета ФСИН России Александр Сысоев.

Выступая с докладом на научном мероприятии, кандидат юридических наук Дмитрий Шахов особо подчеркнул, что экстремизм, и особенно терроризм, — самая главная и опасная угроза правам и свободам человека и гражданина во всем мире. «Деятельность экстремистских и террористических сообществ уже давно вышла за пределы национальных границ государств, поэтому всё международное сообщество, и в частности Организация Объединенных Наций, активно участвует в противодействии экстремизму и терроризму, в том числе путем принятия различных международных правовых актов», - рассказал участникам научного форума псковский омбудсмен.

Достаточно серьезно и ответственно к противодействию вышеуказанным явлениям относятся и власти в России, поэтому приняты ряд федеральных законов и иных нормативных правовых актов, которые регламентируют деятельность различных органов власти по этим вопросам, постоянно совершенствуется законодательство об ответственности за терроризм и экстремизм, подчеркнул в своем выступлении псковский омбудсмен. Уполномоченный по правам человека отдельно остановился на правовых позициях Конституционного суда России, которые регламентируют порядок обеспечения прав граждан в сфере свободы совести, вероисповедания в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Рассказывая о своей деятельности по обсуждаемым вопросам, Дмитрий Шахов сообщил о числе обращений к нему от лиц, осуждённых за терроризм и экстремизм, характере таких обращений и проводимых по ним проверках, практических рекомендациях, направленных на противодействие такими явлениями в учреждениях уголовно-исполнительной системе как терроризм и экстремизм, включая субкультуру, поскольку попустительство и халатность в сфере борьбы с этими явлениями ведет не только к разрушению конституционных основ государственности и грубому попранию прав и свобод человека, но и перечеркивает всю работу таких учреждений, направленную на перевоспитание преступника, возвращение освободившегося осуждённого к нормальной законопослушной жизни в обществе.

Завершая свой доклад, уполномоченный по правам человека в Псковской области обратил внимание участников научно-практического семинара, что существует очень зыбкая грань между экстремизмом и политической деятельностью. Здесь, по мнению псковского государственного правозащитника, не должно быть места вседозволенности, волюнтаризму, вольному истолкованию норм законодательства. Поэтому в работе всех правоприменительных государственных органов необходимо следовать буквальному содержанию правовых норм. Именно такая правоприменительная практика позволит избежать грубых нарушений политических прав граждан, а также свободы совести и вероисповедания, сказал Дмитрий Шахов.

Применяемые профилактические меры в образовательных организациях также стали темой дискуссии, в ходе которой все участники единодушно сошлись во мнении, что необходимо постоянно совершенствовать эту деятельность, разрабатывая эффективные формы разъяснительной работы с молодежью, результатом которой должно стать формирование стойкого неприятия идеологии терроризма.