Общество

35% псковичей считают, что взрослых квадроберов нужно отправлять к психиатру — опрос

Псковичи считают, что совершеннолетних квадроберов нужно ставить на учет к психиатру, детей-квадроберов — оставить в покое. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие экономически активные граждане из Пскова.

Фото: сайт МК.ru в Пскове

35% псковичей считают, что совершеннолетних квадроберов нужно отправлять к психиатру. 33% предлагают не реагировать — оставить за каждым возможность самовыражения. 10% советуют привлекать взрослых квадроберов к общественным работам, 5% — налагать административные штрафы. Опрошенные в возрасте до 34 лет чаще остальных отмечают, что на такой вид самовыражения не стоит обращать внимания (42%). Граждане в возрасте от 45 лет чаще выступают за постановку на учет к психиатру, привлечение к общественным работам и штрафование взрослых квадроберов (40, 17 и 8% соответственно).

Что касается детей-квадроберов, то каждый третий полагает, что на подобное увлечение не стоит обращать внимания. 30% наиболее действенными мерами считают консультации у психолога, 15% — штрафы для родителей, 11% — принудительную запись в спортивные или театральные кружки. И вновь те, кто моложе, чаще выступают за невмешательство (40%), а респонденты старше 45 — за активные меры (посещение психолога — 35%, штрафы для родителей — 23%).

Согласно опросу, 87% родителей заявляют, что тема квадробинга их детям не интересна, только у 1% опрошенных дети наряжаются в костюмы и еще у 3% смотрят видео по этой теме в интернете. Родители больше обеспокоены увлеченностью своих детей компьютерными играми и зависимостью от смартфонов.