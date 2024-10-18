Общество

Пятая часть работающих псковичей боится потерять работу до конца года – опрос

Эксперты hh.ru провели опрос среди работающих Псковской области и выяснили, насколько стабильно они ощущают себя на текущем рабочем месте и не боятся ли увольнения или сокращения до конца этого года.

Выяснилось в ходе опроса, что 21% опрошенных местных жителей переживают за своё будущее на работе, из них 8% точно уверены, что потеряют работу, а 13% подозревают неладное и чувствуют угрозу сокращения или увольнения. Интересно, что по сравнению с осенью прошлого года доля тех, кто переживает насчет сокращения, в регионе выросла незначительно, лишь на 3 п.п.

С другой стороны, большая часть опрошенных, наоборот, спокойны за свою карьеру: 68% респондентов признались, что не переживают и видят будущее в своей компании стабильно. Остальные затруднились ответить.

«Наиболее тревожными этой осенью оказались люди, работающие в медицине и фармацевтике – сразу 26% опрошенных из этих сфер заявили, что чувствуют угрозу увольнения. На втором месте по серьезности увольнения оказались маркетологи и рекламщики – 25% или каждый четвёртый опрошенный. На третьем месте – работники сферы безопасности и охраны (23%). В свою очередь не боятся увольнения чаще всего представители сферы ритейла (сразу 79% опрошенных заявили, что у них на работе все стабильно), производства (78%), науки и образования (77%), ИТ-сферы (76%), а также юристы и закупщики», – отмечает директор hh.ru СЗФО Юлия Сахарова.