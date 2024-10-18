Общество

Поезд Деда Мороза прибудет в Псков 4 января

Новогодний поезд Деда Мороза приедет в Псков 4 января 2025 года. Об этом сообщили в официальном сообществе «Поезд Деда Мороза» в соцсети «ВКонтакте».

Изображение: «Поезд Деда Мороза» / «ВКонтакте»

Поезд начинает путешествие уже в 4-й раз. За три года он проехал свыше 74 тысяч километров и его посетили более чем 1 300 000 человек.

Поезд Деда Мороза отправится в своё путешествие по России 19 ноября из города Тайшет, где начинается Байкало-Амурская магистраль (БАМ). В честь 50-летия БАМа поезд впервые проедет по её маршруту.

Поезд сделает остановки в городах Сибири, Дальнего Востока, Урала, Севера и европейской части страны. Также в этом году запланированы новые маршруты, в том числе на остров Сахалин.

Состав поезда возглавит паровоз серии П-36, а также ретро-электровоз серии ВЛ-82м, которых сохранилось очень мало.