Общество

Иван Белугин: На локнянскую землю пришел работать в интересный период

Глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин и глава Пыталовского округа Вера Кондратьева принимают участие в проекте «Муниципальный диалог» Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. Об этом сообщил Иван Белугин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Иван Белугин / Telegram

В ВАРМСУ поступили сотни предложений от субъектов России, касающихся того, как нужно выстраивать и развивать местное самоуправление — жизнеспособность этих идей будут оценивать специалисты со всей страны. «Это важно, ведь на их основе будет создаваться федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти"», - отметил Иван Белугин.

«Участвуем в обсуждении с главой Пыталовского округа Верой Михайловной Кондратьевой. Мне досталось направление "Переход к новой системе местного самоуправления". Очень актуальная тема, потому что на локнянскую землю пришел работать в достаточно интересный период перехода от района к округу. Есть, чем поделиться с коллегами и на чем акцентировать внимание», - подчеркнул глава округа.

Иван Белугин отметил, что на мероприятиях ВАРМСУ всегда интересные опытные спикеры, которые помогают участникам направить мысли в нужное русло. «Например, на этот раз центральный спикер — Павел Владимирович Крашенинников, он был в команде авторов Конституции РФ, сейчас работает над основным новым законом об ОМСУ», - добавил он.

Напомним, в Псковской области продолжается процесс преобразования муниципальных образований. Как убеждены инициаторы изменений, это позволит создать в муниципальных образованиях более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. В результате проведенного преобразования у органов МСУ будет больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением. В пользу проведения преобразований свидетельствует опыт субъектов РФ, где подобные изменения уже реализованы.

В регионе уже появились Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Печорский, Пыталовский и Стругокрасненский, Усвятский, Дновский, Порховский, Плюсский, Бежаницкий муниципальные округа.