Общество

Управленец из Великих Лук участвует в программе «Меганомика. Современный муниципалитет» в Крыму

Программа «Меганомика. Современный муниципалитет» стартовала в Крыму на базе Академии творческих индустрий «Меганом». В ней участвуют главы и специалисты муниципалитетов со всей России. Псковскую область представляет Виктория Крюкова, начальник управления образования Великих Лук. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по молодежной политике Псковской области.

Фото: комитет по молодежной политике Псковской области

Виктория Крюкова руководит работой школ, детских садов и учреждений дополнительного образования в городе Великие Луки. За годы работы она реализовала множество крупных проектов, среди которых проект «Школа — социокультурный центр микрорайона». Благодаря этому проекту школа стала площадкой для проведения культурно-просветительских мероприятий, таких как День микрорайона, спортивные соревнования и концерты. Также, большое достижение Виктории Крюковой - победа СОШ № 6 имени Героя Советского Союза А. В. Попова города Великие Луки во Всероссийском конкурсе «Лучшая инклюзивная школа России».

В рамках программы «Меганомика. Современный муниципалитет» Виктория Крюкова работает над проектом набережной в Судаке.

»Моя роль в командной работе — исследователь ресурсов. Занимаюсь поиском новых возможностей решения поставленных задач. Этот опыт для меня новый. Он полезен тем, что полученные навыки в будущем можно применить в своей работе», - поделилась Виктория Крюкова.

Главное событие академии - кейс-лекция от директора парка Горького Елены Лупиной о летних фестивалях. Участники разберут успешные городские события на примере фестиваля искусств «Горький+» и возможности коллабораций парка с регионами.

На примере города Судака муниципальные служащие проектные решения и планы внедрения творческих продуктов в свои регионы.