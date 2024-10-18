Общество

В Псковской области стартовал антинаркотический форум «Доброволье.60»

Совместный форум регионального управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России и регионального комитета по молодежной проходит в печорском паломническом центре с 21 по 23 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по молодежной политике Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по молодежной политике Псковской области

Цель молодёжного форума волонтерского антинаркотического движения «Доброволье.60» - объединить волонтеров для популяризации ЗОЖ и противодействия потреблению психоактивных веществ в молодежной среде.

В программе пленарные дискуссии, круглые столы, тренинги и квесты. Волонтеры обменяются успешными практиками пропаганды здорового образа жизни и узнают, как создавать проекты в сфере профилактики употребления наркотиков для участия в грантовых конкурсах.

«Участниками форума стали около 100 человек: представители волонтерского антинаркотического движения УКОН, школьники и студенты. К участию приглашены специалисты по работе с молодежью из муниципальных образований, советники по воспитательной работе и эксперты в сфере профилактики девиантного поведения», - рассказал врио председателя регионального комитета по молодежной политике Дмитрий Яковлев.



Участников форума также ждёт экскурсия в монастырь и театрализованное представление волонтеров на тему наркотической зависимости в молодежной среде.

«Форум проводится уже более 10 лет, обучено свыше 1000 добровольцев, которые активно помогают нам донести информацию то молодежи. Мы видим огромную поддержку от вас и это очень важно», - поприветствовал участников заместитель начальника регионального управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России Валерий Баев.

Форум организован АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив» при поддержке регионального комитета по молодежной политике и регионального управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России. Проект реализуется с 2014 года.