Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Иван, белиссимо!
Навстречу переменам бесплатное обучение
Господин Рейтингомер
карта отдыха и туризма
Задай вопрос о мунреформе!
Лонгрид мифы о молоке
велик могучим русский языка
босиком по траве
животноводство в Новосокольниках
Репортаж За достойный труд
Кружки и секции для детей
 
 
 
ещё Общество 18.10.2024 12:072 «Дистант» из-за пневмонии: грозит ли Пскову эпидемия? 22.10.2024 09:300 С именами Ковалевской, Ал.Алтаева и Ордина-Нащокина знакомы лишь 10% респондентов ПЛН  22.10.2024 08:400 Определены минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 годы 22.10.2024 08:200 Псковские берестяные грамоты стали объектом съемок в передаче «Доброе утро» 22.10.2024 08:200 Больше овощей и фруктов посоветовали употреблять псковичам 22.10.2024 07:000 День памяти жителей сожженных деревень отмечают в Псковской области
 
 
 
Самое популярное 17.10.2024 13:569 Все школы Пскова перейдут на «дистанционку» 15.10.2024 16:231 Псковский врач Дмитрий Корось погиб в ДТП в Опочецком округе 18.10.2024 10:440 С шестью погибшими на СВО военными простились в Псковской области 15.10.2024 13:340 Пять школ Пскова закрыли на карантин 18.10.2024 10:581 Клирик Великолукской епархии запрещён в священнослужении после смертельного ДТП в деревне Алоль
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Определены минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 годы

22.10.2024 08:40|ПсковКомментариев: 0

Минпросвещения РФ проектом приказа установило минимальные баллы Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 2025/2026 учебный год, опубликовав соответствующий документ на портале нормативных правовых актов.

Согласно проекту, по русскому языку предлагается установить 42 балла как минимальный балл для сдачи экзамена, по математике - 39 баллов, по физике - 39 баллов, по обществознанию - 42 балла, по истории - 35 баллов, по информатике - 44 балла, по иностранному языку - 30 баллов, по литературе - 40 баллов, по биологии - 39 баллов, по географии - 40 баллов и по химии - 39 баллов, пишет РИА Новости.

При сравнении с предыдущим 2024/2025 учебным годом, министерство предлагает в 2025/2026 учебном году увеличить проходной балл ЕГЭ по русскому языку на два балла: ранее он составлял 40 баллов, согласно приказу Минобрнауки РФ. Также Минпросвещения хочет понизить минимальный балл ЕГЭ по обществознанию с 45 баллов, который установлен в 2024/2025 учебном году, до 42 баллов.

Теги: #егэ
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли переименовать советские улицы, как делают в соседних регионах?
В опросе приняло участие 64 человека
22.10.2024, 09:400 Ключ от квартиры с деньгами 22.10.2024, 09:370 Аренда жилья в крупных городах России подорожала на 31% 22.10.2024, 09:300 С именами Ковалевской, Ал.Алтаева и Ордина-Нащокина знакомы лишь 10% респондентов ПЛН  22.10.2024, 09:000 В Великолукском районе у наркоторговцев изъяли 24 кг запрещенных веществ
22.10.2024, 08:400 Определены минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 годы 22.10.2024, 08:200 Больше овощей и фруктов посоветовали употреблять псковичам 22.10.2024, 08:200 Псковские берестяные грамоты стали объектом съемок в передаче «Доброе утро» 22.10.2024, 08:000 Самозанятым хотят поднять лимит по доходам в 1,5 раза
22.10.2024, 07:300 Движение перекроют по одной полосе улицы Труда в Пскове 22 октября 22.10.2024, 07:000 День памяти жителей сожженных деревень отмечают в Псковской области 21.10.2024, 22:030 Останки более 150 жертв нацистов перезахоронили по итогам студенческой поисковой экспедиции 21.10.2024, 22:000 Почему родители должны читать детям сказки, ответила психолог
21.10.2024, 21:510 Юная псковичка прославила область на всероссийском конкурсе 21.10.2024, 21:400 Скорость движения ограничат на участке трассы Р-23 «Псков» 22 октября 21.10.2024, 21:333 Илианна Петрова назначена врио председателя комитета по культуре Псковской области 21.10.2024, 21:200 Управленец из Великих Лук участвует в программе «Меганомика. Современный муниципалитет» в Крыму
21.10.2024, 21:193 Оксана Иванова удостоена ордена «За заслуги перед отечеством» второй степени 21.10.2024, 21:000 Псковичей приглашают к участию в акции «Макулатура и пластик рулят» 21.10.2024, 20:560 Музей истории оккупации и геноцида населения Псковской области посетили 20 тысяч человек 21.10.2024, 20:400 В музее-усадьбе народа сето в Печорском округе изменился номер телефона
21.10.2024, 20:350 100-летние зарисовки гдовского чиновника нашли в архивных документах 21.10.2024, 20:202 35% псковичей считают, что взрослых квадроберов нужно отправлять к психиатру — опрос 21.10.2024, 20:000 Псковская область делится опытом в предотвращении социального сиротства 21.10.2024, 19:410 В Псковской области стартовал антинаркотический форум «Доброволье.60»
21.10.2024, 19:400 Более 6 млн россиян стали пользователями приложения Госуслуги.Дом 21.10.2024, 19:230 Беседу о безопасности на дорогах провели с родителями псковских школьников 21.10.2024, 19:210 Псковский колледж искусств открыл двери для будущих творцов 21.10.2024, 19:210 Пятая часть работающих псковичей боится потерять работу до конца года – опрос
21.10.2024, 19:200 7 из 10 псковичей уже планируют отпуска 2025 года – опрос 21.10.2024, 19:200 Псков встретил ансамбль Северо-Западного округа Росгвардии 21.10.2024, 19:170 В островской деревне Грызавино отремонтировали ФАП 21.10.2024, 19:160 Почти 50 пьяных водителей выявили за неделю в Псковской области
21.10.2024, 19:130 Жительницу Опочецкого округа наказали за неуплату алиментов на содержание сына 21.10.2024, 19:120 Кошку не пустили в Россию на границе с Эстонией в Псковской области 21.10.2024, 19:110 «Постскриптум»: Атака на псковское «Яблоко», «крестовый поход» на Великие Луки и запрос на «раскручивание гаек». ВИДЕО 21.10.2024, 19:100 Псковские гимнастки завоевали 26 медалей на региональных соревнованиях в Смоленске
21.10.2024, 19:090 Мужчина осужден за убийство в островском лесу, совершенное 27 лет назад 21.10.2024, 19:070 Свыше 3600 псковичей впервые заплатят налог на доходы от вкладов 21.10.2024, 19:040 «ГорДозор»: Парки и зоны отдыха по-псковски. ВИДЕО 21.10.2024, 19:022 Отель «Покровский» и ресторан «Гельдт» номинированы на премию Russian Hospitality Awards
21.10.2024, 18:570 Прокуратура проведет проверку по факту обрушения стены в жилом доме в Гдове 21.10.2024, 18:550 В Пскове продолжается кампания по вакцинации против гриппа 21.10.2024, 18:540 Чемпионом Псковской области по блицу стал шахматист Святослав Самсонов 21.10.2024, 18:500 Кокошники примерили полуфиналиски фестиваля «Мисс и Миссис Псков»
21.10.2024, 18:430 Экс-кандидату Васильеву отказано в удовлетворении исков к 17-ти УИК Гдовского района 21.10.2024, 18:430 Рейтингомер: смелый Елкин, новый главврач и «Яблоко» под ударом. ВИДЕО 21.10.2024, 18:300 «Железные люди»: Атаман Вадим Азарьев о своем пути к айкидо. ВИДЕО 21.10.2024, 18:290 Соцфонд начнет принимать псковичей по последним субботам месяца
21.10.2024, 18:220 Тема космоса объединит участников акции «Ночь искусств» музее-усадьбе С. В. Ковалевской 21.10.2024, 18:190 Воины по сути: псковичам рассказали об отличительных особенностях казаков 21.10.2024, 18:010 Андрей Ермаков: Рассчитываем, что «Сферум» вскоре будет работать без малейшего сбоя 21.10.2024, 17:450 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 21 октября
21.10.2024, 17:420 В Пскове сбитая фурой женщина ушла с места ДТП. ФОТО 21.10.2024, 17:370 Как псковские ВИПы отпраздновали День отца в соцсетях 21.10.2024, 17:360 Под контролем псковских приставов из РФ выдворили 14 нелегальных мигрантов 21.10.2024, 17:302 Рейтингомер: смелый Елкин, новый главврач и «Яблоко» под ударом
21.10.2024, 17:191 Комплекс «Силарон» попал в шорт-лист лучших технологических решений премии BRICS Solutions Awards 21.10.2024, 17:150 Иван Белугин: На локнянскую землю пришел работать в интересный период 21.10.2024, 17:040 В Невеле из-за аварии приостановлена работа котельной 21.10.2024, 17:000 Свыше 100 детей в Пскове болеют внебольничной пневмонией 
21.10.2024, 16:510 «Экспресс-ВЛГАФК» сыграет в финальном этапе «Первой лиги» в Новороссийске 21.10.2024, 16:460 До +14 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 22 октября 21.10.2024, 16:411 Цветы для Пскова 21.10.2024, 16:350 Закон о регулировании продажи алкоголя поступил на рассмотрение в областное Собрание
21.10.2024, 16:260 Александр Борисов предложил установить в Пскове памятник Барклаю-де-Толли, который решили демонтировать рижские власти 21.10.2024, 16:121 Банк России объяснил, как оспорить взятый мошенниками кредит 21.10.2024, 15:560 Расторжение контракта с поставщиком геотекстиля в Псковской области признали законным 21.10.2024, 15:500 Псковские каратисты завоевали три «бронзы» на международном турнире
21.10.2024, 15:330 Об императорах и капусте: интернет-пользователям доступна новая «Михайловская пушкиниана» 21.10.2024, 15:172 О сохранении казачьих традиций на Псковской земле рассказал атаман 21.10.2024, 15:043 Мужество непопулярных решений 21.10.2024, 15:021 Труппа Псковского театра драмы выехала на гастроли в Ижевск
21.10.2024, 15:000 Нетрезвого водителя автомобиля Nissan остановили в Великих Луках 21.10.2024, 14:420 Часть несущей стены обрушилась в жилом доме в Гдове 21.10.2024, 14:310 Поезд Деда Мороза прибудет в Псков 4 января 21.10.2024, 14:250 Невельчанку подозревают в фиктивной регистрации россиян
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru