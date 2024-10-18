Общество

Определены минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 годы

Минпросвещения РФ проектом приказа установило минимальные баллы Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 2025/2026 учебный год, опубликовав соответствующий документ на портале нормативных правовых актов.

Согласно проекту, по русскому языку предлагается установить 42 балла как минимальный балл для сдачи экзамена, по математике - 39 баллов, по физике - 39 баллов, по обществознанию - 42 балла, по истории - 35 баллов, по информатике - 44 балла, по иностранному языку - 30 баллов, по литературе - 40 баллов, по биологии - 39 баллов, по географии - 40 баллов и по химии - 39 баллов, пишет РИА Новости.

При сравнении с предыдущим 2024/2025 учебным годом, министерство предлагает в 2025/2026 учебном году увеличить проходной балл ЕГЭ по русскому языку на два балла: ранее он составлял 40 баллов, согласно приказу Минобрнауки РФ. Также Минпросвещения хочет понизить минимальный балл ЕГЭ по обществознанию с 45 баллов, который установлен в 2024/2025 учебном году, до 42 баллов.