Общество

«Зверьё моё»: Крыса-сфинкс

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию свежего выпуска программы «Зверьё моё», которая вышла на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) 31 октября. На этот раз к ведущей Ульяне Лаблюк пришла её коллега Олесия Кривченкова со своей подопечной Скини.

Гостья рассказала об особенностях содержания декоративных крыс и важности правильного ухода за ними. Чем эти грызуны отличаются от всех остальных? Насколько это тактильные животные, и склонны ли они портить вещи? Зачем крысе-сфинксу хозяйский капюшон? Какие звуки она издаёт по ночам и как ладит с другими животными? Какие проблемы со здоровьем характерны для таких питомцев? Об этом и многом другом - в текстовой версии.

О тепле, дрессировке и спорте

- Олесия, познакомь нас со своей спутницей.

- Гостем сегодняшней программы является крыса-сфинкс. Её зовут Скини. 31 декабря ей исполнится один год. Скини - очень тактильное животное, любвеобильное. Также она очень любит играть в догонялки.

- Крыса-сфинкс - это что значит?

- У неё нет волосяного покрова, она лысая, есть только маленький пушок. Всё зависит от породы сфинкса. У крыс есть несколько лысых пород. Бывают полностью лысые, вообще без волос. А у нас небольшой пушок на мордочке и на лапках.

- Ей не холодно без шерсти в нашем климате?

- На самом деле, это основная проблема лысых животных. Ей бывает прохладно, из-за этого приходится постоянно покупать шерстяные домики, держать её в теплом месте. Она очень любит греться на руках, в одежде: какие-нибудь карманы, рукава.

- По улице вы передвигаетесь в переноске? Не холодно ей там?

- По улице зачастую мы передвигаемся в капюшоне или в кармане. В переноске только если очень длительная поездка, чтобы она могла отдохнуть, и её не беспокоили громкие звуки, ветер.

- Нет ли риска, что она сбежит из капюшона?

- Нет, она ручная. А если выбегает, смотрит по сторонам, ей очень интересно, она любопытная. Спокойно передвигается по плечу, на руки и обратно.

- Почему выбор пал на крысу, а не на кошку или собаку?

- Основной причиной является то, что крысу можно всегда носить с собой, в любое место. Они очень ручные. Также её можно дрессировать. Кошку, например, я не надрессирую, либо это потребует очень много времени, а дрессировка крыс длится немножко поменьше. Раньше у меня были крысы. Одна обычная, из зоомагазина, другую я подобрала на улице. Те были мальчики, теперь вот девочка.

- Декоративные крысы тоже оказываются брошенными?

- Иногда да, к сожалению.

- В чём особенности их содержания?

- Для лысых нужно создавать дополнительные условия. Должна быть определенная влажность воздуха и тепло. Допустим, когда начинается отопительный сезон, до момента включения батарей Скини у нас сидит рядом с калорифером и с увлажнителем воздуха, чтобы ей было комфортно.

- Относительно дрессировки хотелось бы уточнить, что она умеет делать?

- Скини пока что умеет только отзываться на свое имя. Крысы могут приносить вещи. Они воспринимают высокие звуки. Например, если мы издаем губами какой-нибудь звук, они воспринимают его и могут разучивать различные команды. Могут учиться перебегать с одного места на другое, делать различные трюки на руках. Они хорошо прыгают, можно научить крысу прыгать с места на руки, забираться по человеческому телу.

- Насколько сложно их этому учить?

- Несложно. Крысы очень любят кушать. Поэтому если щедро их кормить всякими вкусняшками, достаточно просто уделить этому какое-то время. Наверное, где-то месяц.

- Чем крысы отличаются от других грызунов, например, хомяков?

- Крысы живут дольше. У меня долгожитель был 7 лет, что для крысы является очень большим сроком. В среднем они живут до 4-5 лет в зависимости от того, насколько хорошо за ними ухаживают. В отличие от других животных крысы подвержены ожирению. Очень грустно наблюдать, когда домашние питомцы имеют лишний вес. Это связано с тем, что люди думают, мол, животное живет в клетке, и ему не надо создавать дополнительную физическую нагрузку. Прикольные, шуршат, можно потискать - и всё на этом. Скини у меня очень спортивная, у неё стоит специальное колесо. Она постоянно бегает в нём по ночам. Это очень важно - создавать животному физическую нагрузку, чтобы у него не было проблем со здоровьем.

- А корм какой-то специальный нужен?

- Нет, мы покупаем стандартный корм. Но дополнительно для грызунов нужно покупать точильный камушек - меловой или кольцевой, чтобы они стачивали зубы. Нижние зубки могут насквозь прорасти через верхнюю челюсть, следовательно, через мозг и глаза. Также они нуждаются в витаминах. Обязательно нужен солевой камень. В корме, который мы покупаем, недостаточно витаминов, поэтому нужны дополнительные. Ну и просто какие-нибудь вкусняшки с витаминами.

О возможных неудобствах и заболеваниях

- Я так поняла, Скини активничает по ночам. Насколько это шумно?

- На самом деле, единственный шум, который она создает, исходит от поилки, потому что там стоит железный шарик. В колесе она бегает бесшумно. Многое зависит от клетки, в которой живет крыса. Есть клетки с железными прутьями, но она не привержена их грызть, например, как это делают хомяки. Они хотят на свободу, следственно, грызут и создают шум. А Скини не грызет и не создает проблем.

- То есть, вообще никаких неудобств не доставляет?

- Нет, нет. Колесо у меня специально оборудовано, я его смазываю периодически, чтобы оно не скрипело, потому что оно железное.

- Клетку не грызет, а шторы, книжки, бумажки?

- С этим связана очень классная история. Изначально я хотела приучить Скини жить рядом с человеком, не сажать ее в клетку, а чтобы она просто рядом со мной находилась. Выделила ей целых две полки у прикроватной тумбочки. У неё был первый этаж и второй. Все было хорошо, на первом этаже она спала, кушала, а на второй этаж спускалась по своим делам. И в какой-то момент я решила забраться внутрь дивана, чтобы забрать какие-то вещи, поменять их с летнего сезона на зимний. Оказалось, что она съела очень много моей любимой обуви и разных других вещей. Но я не могу ее за это винить, потому что это моя ответственность. Под присмотром она грызть ничего не будет, специально назло ничего не делает. Они зачастую так поступают из-за того, что зубки нужно обо что-то точить. Если есть специальный камушек, этого будет меньше.

- На «свободный выгул» лучше не отпускать, нужно, чтобы крыса находилась в поле зрения?

- Если и выпускать на свободный выгул, то вы должны быть рядом. А так, да, крыса может прогрызть плинтус, потому что она очень любопытная, сделать себе дыру и убежать. Лучше ее рядышком с собой держать.

- Нужно ли стерилизовать крыс? Если живёт мальчик и девочка, они будут активно размножаться?

- Крысы очень социальные животные, и в одиночку, если человек с ними не взаимодействует, им очень сложно выжить, они подвержены депрессии. Поэтому часто живут парами. И, если разводить их вы не планируете, конечно, стерилизовать надо, потому что крысы очень часто и много размножаются, у них за раз могут появиться до 15 крысят. Скини у меня живёт одна, поэтому нам стерилизоваться не надо.

- А насколько это вообще реально? В Пскове есть ветеринары, которые занимаются подобными операциями?

- Этим занимается специальный ветеринар, он называется ротолог, и, к сожалению, в Пскове только один такой врач. Я часто беру ее с собой на работу, просто гуляю, и однажды дети, с которыми я занималась, дали ей какую-то пищу, пока я не видела. Скорее всего, это была какая-то часть булки с маргарином, и Скини начало тошнить. У крыс нет рвотного рефлекса, следовательно, ей становится плохо, её тошнит, но ничего не выходит. Я в эту же секунду начала звонить по ветеринарным клиникам, в большинстве сказали, что такого врача у них не имеется, и мне нужно ехать в специальное место, где врач будет через каких-нибудь пару дней. К счастью, мы с этой проблемой сами справились. Очень хотелось бы, чтобы грызунам уделялось больше внимания. Многие люди думают: маленькое животное, и если мы его лишимся, ничего страшного не произойдет. А есть люди, которые очень привязываются к своим питомцам, и очень важно, чтобы им вовремя могли оказать медицинскую помощь.

- Какие болячки еще у них могут быть?

- Крысы очень подвержены пневмонии, для них любой сквозняк, холод - это очень серьезная проблема. Также у домашних бывает аллергия на опилки. У них слезные железы выделяют красную слизь, и может казаться, что крыс начинает плакать кровавыми слезами. Но это просто аллергия, надо посмотреть, понаблюдать. Если крыса чистокровная, то это единственная проблема, с которой можно столкнуться.

- Что значит чистокровная?

- Многие заводчики грешат тем, что начинают скрещивать крыс из одного семейства, например, брата с сестрой и так далее. Из-за этого у крыс могут быть проблемы с позвоночником, с конечностями, и на это нужно обращать внимание, чтобы не появлялись новые неизвестны болячки. Нужно обязательно при выборе крысы осматривать ее. Маленькие крысята имеют очень кругленькие животики, у них непропорциональное тело: большие уши, большие ноги и круглый животик. Надо обязательно смотреть на их позвоночник, не искривлен ли он, где начало хвоста, как хвост себя ведет. Он должен всегда отпружинивать обратно, крыса им спокойно должны управлять. Я бы посоветовала всегда брать грызунов именно в специальных магазинах, и при покупке брать бумажку о том, что она прошла все медицинские осмотры.

- Прививки нужны крысам?

- Нет, грызунам не нужны прививки, если у них нет каких-то врожденных патологий.

Об особенностях ухода и детях

- Какие вещи нужны крысе, как обеспечить ей быт?

- Обязательно должна быть просторная клетка и место, где она может заниматься спортом. Какое-нибудь колесо, которое нужно будет менять: изначально крысята маленькие, потом они растут, следовательно, колесо становится им маловато. Теплое место и следить за влажностью воздуха. Подстилка может быть из специализированных еловых опилок, которые продаются в магазине, либо из гранул. Скини живет в гранулах с кукурузными семечками. Они очень любят рыть, в норки всякие закапываются. И в процессе, пока копается, она еще и кушает. Также я подкладываю ей сено, чтобы было мягко спать, и она сама могла его передвигать. Скини очень любит делать перестановку у себя в клетке, поэтому вне зависимости от того, как я поставлю поилку, домик, она всё переворошит и исправит. Нужно темное место - дом, куда она может спрятаться, потому они любят в течение дня поспать спокойно, чтобы никто не мешал.

- А игрушки какие-то нужны?

- Нет, игрушки им особо не нужны. Они играют с людьми, любят бегать за шнурками, за ленточками, за руками, играть в прятки. Ты отворачиваться, она прячется, а потом начинает выпрыгивать, бегать.

- Дорого содержать крысу?

- Нет, содержать грызуна не дорого. Наполнитель для клетки растягивается на месяц, так же с кормом. Их не надо перекармливать, по маленькой горстке. Но из-за того, что они ночью больше бегают, на ночную кормёжку нужно класть побольше. И обязательно какие-то свежие овощи и фрукты давать, например, когда человек сам их ест. Меловой камень они сгрызают за полгода-год, это абсолютно недорого.

- Какие еще нюансы стоит учесть людям, которые хотят завести грызуна?

- Немаловажным нюансом является наличие маленьких детей. Малышам часто покупают грызунов, но они не понимают, что это маленькое животное, и ему тоже бывает больно. Им смешно, когда животное издает какие-то звуки, например, пищит, либо начинает убегать. У крыс очень длинный хвост, за который можно подтянуть, поднять ее. Нужно заводить такое домашнее животное, если дети уже в осознанном возрасте, и обязательно им объяснять, что это не игрушка, с ним не надо играть так, как вы бы хотели. Лучше отсрочить этот момент, если совсем маленький ребенок, или поставить клетку в недоступное место и давать крысу только тогда, когда вы сами находитесь рядом. Потому что детки не понимают, что могут навредить животному, а потом родители начинают спрашивать: «ой, что это у крысы или у мышки хвостик сломан», «какая-то она вялая». Животные тоже подвержены стрессу. Дети своими громкими звуками могут нанести вред.

- В обычной жизни крысы издают какие-то звуки?

- Моя крыса не издает звуков, только если ей что-то не нравится. Допустим, когда мы с ней играем, её можно почесать за животик, за спинку, и если ей надоело, она издает маленький писк. Не вопль о том, что ей очень плохо, а просто даёт понять, что всё, хватит, я наигралась, оставьте меня в покое. А так нет, она не издает никаких звуков, только если кушает - хруст.

– Я так поняла, крысы - тактильные животные, которых можно потискать в меру, брать на руки, это не про «посмотреть»?

- Да, это очень тактильное животное, оно очень привязывается к человеку. И крысы очень любят тепло. У человека руки теплые, поэтому они быстро привыкают к рукам. У нас со Скини период адаптации был где-то неделю. Я привезла её домой, сразу оборудовала ей место. В клетке в зоомагазине они находятся со своими сородичами, и нужно дать животному какое-то время привыкнуть к новой обстановке. Нельзя его хватать на руки, иначе первое впечатление о человеке сложится не слишком хорошее. И крыса, и мышь, и любое другое животное будет думать, что это плохо. Нужно постепенно открывать клетку, обязательно дать им привыкнуть к вашему запаху. Крысы, как и другие животные, запоминают своих хозяев и место по запаху. Они очень любят метить территорию. Важно дать ей время, чтобы она привыкла.

- Как крысы взаимодействуют с другими питомцами? Например, если в доме собака, можно крысу заводить?

- Крысы в целом безразлично относятся к другим питомцам. Да, им немного интересно, они по запаху познают, кто это, собака или кошка. На время отъезда я отдавала Скини друзьям, у которых две большие собаки, овчарки, и она вела себя абсолютно спокойно. Собакам было интересно, но вопрос взаимодействия животных всегда в компетенции их хозяев. К тому же, все питомцы разные. Кошки бывают безразличны к грызунам, а некоторые охотницы. На это стоит обратить внимание. Собаки могут никак не реагировать, могут проявлять интерес, и очень важно, чтобы они не воспринимали животное, как игрушку. Они кусаются и могут перещелкнуть жизненно важные органы грызуна.

- Мы уже немножко касались этой темы: на что обратить внимание при выборе крысы в магазине?

- Обязательно посмотреть на положение хвоста и его строение, на позвоночник, на то, как крыса себя ведет — может, она вялая и спит постоянно. Я советую несколько раз прийти в зоомагазин и понаблюдать за ней. Не делать покупку единоразовой «всё, здесь беру и точка», а посмотреть какое-то время, как оно себя ведет, как взаимодействует с другими животными. Обязательно обратить внимание на зубки, они должны быть хорошими. Да, они желтого цвета, это естественно, но должны быть крепкими, без сколов. И глазки обязательно должны быть не опухшими, не отекшими, без подтеков — это признаки аллергии.

- А родителям посоветуем не покупать крыс в качестве игрушек своим детям.

- Да, тоже верно.

- Наше время подошло к концу. Напоминаю, что в гостях у нас была моя коллега Олесия Кривченкова и её крысы Скини. На этом сегодняшний выпуск программы «Зверьё моё» на ПЛН FM завершён, до новых встреч!