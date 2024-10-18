Расписание некоторых пригородных поездов изменится 25 октября в Псковской области в связи с предоставлением окон. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.
В расписание внесут следующие изменения:
- № 6506 Новосокольники – Великие Луки: отправление от станции Новосокольники в 04:25, Гущино 04:40-04:41, Воробецкая 04:54-04:55, прибытие на станцию Великие Луки в 05:07.
- № 6516 Новосокольники – Дно: отправление от станции Новосокольники в 06:00, Шубино 06:15-06:16, Киселевичи 06:28-06:39, Самолуково 07:05-07:06, Стримовичи 07:22-07:23, Локня 07:35-07:36, Загоскино 07:52-07:53, Сущево 08:05-08:06, Лозовицы 08:24-08:25, Ашево 08:38-08:39, Чихачево 08:53-08:55, Плотовец 09:09-09:10, Судома 09:21-09:22, Дедовичи 09:35-09:36, Вязье 10:05-10:16, Дно прибытие 10:34.
- № 6515 Дно – Новосокольники: отправление от станции Дно в 16:38, Вязье 16:52-17:11, Дедовичи 17:41-17:42, Судома 17:56-17:57, Плотовец 18:08-18:13, Чихачево 18:28-18:29, Ашево 18:43-18:44, Лозовицы 18:56-18:57, Сущево 19:15-19:17, Загоскино 19:30-19:31, Локня 19:47-19:48, Стримовичи 20:00-20:01, Самолуково 20:17-20:18, Киселевичи 20:44-20:45, Шубино 20:57-21:08, Новосокольники прибытие 21:27.