Общество

Видеоигры могут помочь развить полезные для жизни и карьеры навыки, заявил эксперт

Видеоигры могут помочь развить полезные для жизни и карьеры навыки, заявил декан факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Роман Алымов.

Университет «Синергия» является не только первым, но и единственным российским вузом, где компьютерный спорт и цифровые виды спорта комплексно изучаются как область науки с помощью научных методов и понятийного аппарата, пишет RuNews24.ru.

«Это позволяет эффективно организовать научно обоснованный образовательный процесс на всех уровнях: колледж, бакалавриат и магистратура. А также готовить востребованных рынком профессионалов для киберспортивной и видеоигровой индустрии. Наши научные наблюдения показывают, что системное взаимодействие с видеоиграми в качестве спортивного инвентаря в цифровых видах спорта, действительно, может помочь развить полезные для жизни и карьеры навыки и умения. Речь не только про скорость реакции и мелкую моторику, но гораздо в большей степени про дисциплину, усидчивость, целеустремленность, умение правильно распределять свое время и взаимодействовать с другими людьми при решении общих задач», — заявил эксперт.

Он отметил, что такого рода «мягкие навыки» сегодня очень востребованы на рынке труда, поэтому профессиональные игроки в видеоигры часто становятся успешными менеджерами, организаторами и руководителями с высоким уровнем дохода.