Общество

Свыше 20 единиц оружия изъяли за неделю у жителей Псковской области

42 проверки хранения оружия у граждан и организаций были проведены с 14 по 20 октября сотрудниками управления Росгвардии в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии в Псковской области

В результате проверок было выявлено 21 административное правонарушение: 13 связаны с частной охраной, 8 — с оборотом оружия. Изъята 21 единица оружия и 122 патрона.

Росгвардия напоминает: хранить гражданское оружие нужно в запертом металлическом шкафу или сейфе, чтобы обеспечить безопасность и защиту от доступа посторонних.