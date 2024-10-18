Общество

Майор полиции рассказал великолукским студентам о видах дистанционных мошенничеств

Встреча с представителями полиции и общественности состоялась в Великолукской государственной сельскохозяйственной академии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

В учебное заведение к студентам инженерного факультета пришел начальник отделения по раскрытию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, отдела уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки старший оперуполномоченный майор полиции Роман Сорокин и член Общественного совета при ОМВД Владимир Морозов.

Встречу открыл общественник, который напомнил собравшимся, что в век цифровых технологий надо быть максимально внимательными: не доверять свои личные данные незнакомцам.

Майор полиции Роман Сорокин детально рассказал о самых распространенных видах дистанционных мошенничеств. В связи с этим он подчеркнул, как важно быть бдительными и здравомыслящими, чтобы не стать жертвами нечистых на руку лиц.

Также для студентов полицейские раздали листовки, которые они могут отдать близким людям и родственникам, чтобы уберечь их от мошенничеств.

В конце мероприятия все желающие могли задать интересующие их вопросы.