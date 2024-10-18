Общество

ТОС в действии: новые спортивные и детские площадки в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Облик улиц Пскова активно меняется. Свой вклад в общее дело вносят, в том числе, инициативные местные жители, которые не только мечтают о благоустройстве, но и активно помогают обновлять окружающее пространство.

Территориальное общественное самоуправление (ТОС) «Тиконд Ретро» поставило во дворе на улице Алехина, 6 спортивную площадку. По словам руководителя проекта Татьяны Деренских, ранее тут находился пустырь, царил хаос: старые беседки, столы и песочница, которые давно не использовались, забирали место и создавали неопрятный вид. На улице Ижорского Батальона, 39 жизнь местных жителей за последние два года заметно изменилась благодаря ТОС «VIP-персоны». С момента своего создания в 2022 году инициативная группа из пяти человек смогла реализовать два проекта (поставить детскую и воркаут-площадки) и выиграть еще два гранта, что стало настоящим достижением для жителей многоквартирного дома.

Совместные усилия меняют жизнь в микрорайоне и создают комфортные условия для отдыха и занятий спортом, подробнее о плодах трудов ТОС — в фоторепортаже Анны Тягуновой.