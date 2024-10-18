Псковичка заразилась ВИЧ на маникюре

В работе специалистов Псковской областной клинической инфекционной больницы выявлен случай, когда женщина заразилась ВИЧ-инфекцией, предположительно, при проведении процедуры маникюра. Как призналась пациентка, она никогда не интересовалась способами обработки инструментов и не проходила тестирование. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.
Фото: комитет по здравоохранению Псковской области
Узнала о болезни женщина совершенно случайно: она попала в стационар с другим заболеванием. В ходе обычного обследования оказалось, что анализ на ВИЧ-инфекцию положительный. Никаких симптомов вируса на тот момент не проявлялось, и женщина о нем даже не подозревала.
В результате расследования, которое провела эпидемиологическая служба, выяснилось, что женщина регулярно делает косметологическую процедуру. Других возможных причин заражения выявлено не было.
Пренебрежение базовыми правилами гигиены может привести к серьезным последствиям для здоровья. Кроме того, стоит помнить, что ВИЧ и гепатит B и C могут обнаружиться у всех, независимо от возраста и социального статуса. Эти инфекции не выбирают жертв и могут поразить любого, напомнили в комитете.
«Не стесняйтесь спрашивать у мастера о способах обработки инструментов. Профессиональные мастера обязательно расскажут вам об этом. Выбирайте только тех мастеров, которые имеют соответствующие лицензии, медицинские книжки и положительные отзывы от клиентов», - подытожили в комитете по здравоохранению Псковской области.