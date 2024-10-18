Общество

Псковичка заразилась ВИЧ на маникюре

В работе специалистов Псковской областной клинической инфекционной больницы выявлен случай, когда женщина заразилась ВИЧ-инфекцией, предположительно, при проведении процедуры маникюра. Как призналась пациентка, она никогда не интересовалась способами обработки инструментов и не проходила тестирование. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

Узнала о болезни женщина совершенно случайно: она попала в стационар с другим заболеванием. В ходе обычного обследования оказалось, что анализ на ВИЧ-инфекцию положительный. Никаких симптомов вируса на тот момент не проявлялось, и женщина о нем даже не подозревала.

В результате расследования, которое провела эпидемиологическая служба, выяснилось, что женщина регулярно делает косметологическую процедуру. Других возможных причин заражения выявлено не было.

«К сожалению, многие женщины не знают или не задумываются о таких мерах безопасности, как стерильность инструментов или материалов, которые мастера используют во время процедур красоты, татуировки или пирсинга», - рассказали в больнице.

Пренебрежение базовыми правилами гигиены может привести к серьезным последствиям для здоровья. Кроме того, стоит помнить, что ВИЧ и гепатит B и C могут обнаружиться у всех, независимо от возраста и социального статуса. Эти инфекции не выбирают жертв и могут поразить любого, напомнили в комитете.

«Не стесняйтесь спрашивать у мастера о способах обработки инструментов. Профессиональные мастера обязательно расскажут вам об этом. Выбирайте только тех мастеров, которые имеют соответствующие лицензии, медицинские книжки и положительные отзывы от клиентов», - подытожили в комитете по здравоохранению Псковской области.