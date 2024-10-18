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Общество

От пустыря к уюту: как ТОСы меняют облик Пскова

24.10.2024 14:25|ПсковКомментариев: 0

В Пскове продолжается активное благоустройство городских территорий. В общем деле помогают и местные жители, которые создают территориальные общественные самоуправления и ставят новые спортивные и детские площадки, ремонтируют фасады, обновляют окна в подъездах и реализуют другие необходимые работы. В микрорайоне Овсище ТОСы «Тиконд Ретро» и «VIP-персоны» трансформировали заброшенные пространства в уютные места для отдыха и активного времяпровождения. Подробнее об их деятельности — в репортаже корреспондента Псковской Ленты Новостей.

 

На протяжении нескольких недель в Пскове на улице Алехина, 6 обсуждается новый проект, который стал возможен благодаря активной деятельности ТОС «Тиконд Ретро». В месте, где ранее располагался пустырь, появилась удобная спортивная площадка для жителей района.

 

«Первая площадка, которую мы решили благоустроить, получилась очень важной для нашего района», – рассказала руководитель проекта Татьяна Деренских. По ее словам, ранее территория была заброшена, тут царил хаос: старые беседки, столы и песочница, которые давно не использовались, забирали место и создавали неопрятный вид.

Собирая предложения жителей по благоустройству, активисты ТОС столкнулись с определёнными трудностями. «Сложности возникли при сборе подписей. Не все были согласны с тем, что здесь будет детская площадка. Некоторые переживали, что дети будут шуметь и оставлять мусор», – рассказала активистка. Тем не менее их усилия не были напрасными. Понимание важности проекта в конечном итоге победило разногласия.

На фото: Татьяна Деренских

Благодаря поддержке управляющей организации и успешному получению гранта на площадке вскоре появится новое игровое покрытие. «Мы выиграли грант на эту площадку, на покрытие и еще на одну для детей до 14 лет», – гордо заявила активистка ТОС. Все усилия согласования и оформления документов легли на плечи активистов и их поддержку — родных и друзей.

На текущий момент перед тосовцами стоят новые цели: они планируют установить систему видеонаблюдения, чтобы предотвратить возможные случаи вандализма. «Здесь иногда собираются незнакомцы, а иногда происходит непонятное», – отметила Татьяна Деренских.

Площадка стала местом притяжения для детей и молодёжи всех возрастов. «Теперь у нас достаточно детей, которые выходят, играют, занимаются спортом и просто наслаждаются временем на свежем воздухе. Это действительно важно для них», – сказала активистка ТОС.

Теперь жители ждут завершения всех работ и надеются на дальнейшее благоустройство микрорайона.

На улице Ижорского Батальона, дом 39 жизнь местных жителей за последние два года заметно изменилась благодаря активной деятельности ТОС «VIP-персоны». С момента своего создания в 2022 году инициативная группа из пяти человек смогла реализовать два проекта и выиграть еще два гранта, что стало настоящим достижением для жителей многоквартирного дома.

Фото до и после

«Мы выиграли четыре конкурсных проекта — два городских и два областных. На данный момент уже реализованы два проекта, а еще два находятся в ожидании реализации», — рассказывает руководитель ТОСа Анна Григорьева.

В их дворе уже установлена новая детская площадка, а в ближайшее время планируется дополнение с качелями, каруселями и ограждением. Также ожидается покрытие для воркаут-площадки, что сделает её более удобной для занятий.

Все изменения стали возможны благодаря грантовым средствам, и активисты уверены, что до 20 ноября все площадки будут сданы. «Команда у нас дружная, много помощников, поэтому особых сложностей не возникло. Создавать проект и работать с коммерческими предложениями было достаточно просто», — делится активистка.

 

Однако, как и в любом проекте, не обошлось без мелких трудностей. «Бывают вопросы, например, кому-то нужно убрать скамейку, кому-то — поставить. Но в целом во дворе преобладает молодежь, много детей, поэтому мы сделали детскую площадку для малышей и воркаут-площадку для подростков», — объясняет Анна Григорьева.

Интересно, что новая площадка привлекает не только местных жителей. «Сейчас к нам приходят даже дети из соседних домов, где нет подобных площадок, и играют здесь», — отмечает псковичка. 

Ранее на этом месте находилась старая детская площадка, которая пришла в негодность. «Мы поняли, что если ничего не сделать, то останемся вообще без площадок. Я сама многодетная мама, и мне важно, чтобы мои дети могли играть в своем дворе, а не бегать по чужим», — говорит она.

В планах ТОС — не только завершение текущих проектов, но и дальнейшее улучшение. «На воркаут-площадке мы хотим установить тренажеры, а на детской площадке — покрытие. Какое именно, еще не определились, но планируем на следующий год», — добавляет активистка.

На фото: Анна Григорьева

Кроме того, жители дома хотят заменить окна в подъезде, сделать тротуарные дорожки и обновить скамейки. «Мы также рассматриваем возможность установки беседки или других элементов благоустройства», — заключает Анна Григорьева.

Активная деятельность территориальных общественных самоуправлений в Пскове продолжает преобразовывать городские пространства, делая их более комфортными и доступными для жителей. Проекты ТОСов «Тиконд Ретро» и «VIP-персоны» не только вносят свежесть в устаревшие зоны, но и создают условия для общения и досуга местных жителей всех возрастов. Жители надеются на дальнейшие улучшения и готовы активно участвовать в благоустройстве своих микрорайонов.

Олесия Кривченкова 

Фотографии Анны Тягуновой 

Теги: #ТОС
Источник: Псковская Лента Новостей
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