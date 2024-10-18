Общество

Проект «Двор Юрия Спегальского» готовят к реализации в Пскове

Инициативный проект «Двор Юрия Павловича Спегальского» готовят к реализации в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Пскова.

Фото: Инициативный проект «Двор Ю. П. Спегальского», опубликованный на сайте администрации Пскова

Проект планируют реализовать на территории жилого микрорайона, ограниченного улицами Ленина, Пушкина и Октябрьским проспектом.

В рамках проекта инициативная группа хочет организовать зоны отдыха для широкого спектра различных групп населения, закрытую контейнерную площадку, подчеркнуть особенность расположения места благоустройства путем популяризации музея-квартиры Ю. П. Спегальского.

«Инициативный проект "Двор Ю. П. Спегальского" в целом утвержден, но требует корректировки. Так как в границах земельного участка расположена контейнерная площадка, которую, согласно требованиям Роспотребнадзора, невозможно перенести», - уточнили в администрации.

Юрий Спегальский – исследователь средневекового зодчества, архитектора-реставратора, создатель Псковских реставрационных мастерских, художник, мастер декоративно-прикладного искусства. Его проектом архитектурных заповедников в городе Пскове была заложена основа сохранения псковского архитектурного наследия. Его имя очень тесно связано с возрождением древней псковской архитектуры, хотя непосредственно в Пскове он работал всего три года – с 1944 по 1947, пишет Псковский музей-заповедник.