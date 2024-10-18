Общество

«Синдром кукушки»: почему матери бросают своих детей, рассказала психолог

Синдром кукушки — это психологическое состояние, при котором женщина испытывает трудности в установлении эмоциональной связи со своим ребенком. Это может привести к тому, что мать будет чувствовать себя отчужденной от своего ребенка и может даже бросить его. С чем связано проявление синдрома кукушки у женщин, рассказала детский психолог Майя Голубева.

Причины синдрома кукушки могут быть разными: от психологических травм до социальных факторов. Некоторые женщины испытывают трудности в установлении привязанности к ребенку из-за собственных детских травм, таких как насилие или пренебрежение со стороны родителей. Другие могут столкнуться с трудностями в отношениях с партнером, который также может негативно влиять на их способность любить и заботиться о ребенке.

«Влияние синдрома кукушки на матерей и детей может быть разрушительным. Матери, страдающие от этого синдрома, могут испытывать чувство вины, страха и беспомощности, что может привести к депрессии и другим психологическим проблемам. Дети же страдают от недостатка любви, заботы и внимания, что может привести к задержкам в развитии, проблемам с социализацией и эмоциональным благополучием», - объясняет психолог.

Майя Голубева подчеркнула важность своевременной диагностики и лечения синдрома кукушки для матерей и их детей. Психолог рекомендует обратиться к специалисту, который поможет разобраться в причинах проблемы и разработать индивидуальный план лечения.

При этом психолог отмечает, что общество должно быть более терпимо и понимающие относится к матерям, страдающим от синдрома кукушки, пишет RuNews24.ru.

«Не стесняйтесь обращаться за помощью к специалистам, чтобы помочь себе и своим детям справиться с проблемами и обрести счастье», - резюмирует психолог.