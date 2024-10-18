Общество

Дактилоскопирование провели с псковскими школьниками судебные приставы

Ознакомительная экскурсия для выпускников прошла в управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении.

Фото здесь и далее: УФССП по Псковской области

«Судебные приставы – это квалифицированные специалисты, которые исполняют судебные акты, в том числе по взысканию алиментов, ущербов, а также акты других органов и должностных лиц. Их работа является важной составляющей системы правосудия и направлена на обеспечение исполнения судебных решений. Для того, чтобы познакомить с организацией и функционированием управления, узнать о задачах и обязанностях судебных приставов, а также о методах исполнения судебных актов, в УФССП России по Псковской области на постоянной основе проводятся ознакомительные экскурсии. Одна из таких экскурсий прошла сегодня в здании управления», - рассказали в ведомстве.

Сотрудники отделения специального назначения продемонстрировали студентам специальные средства, применяемые в ходе выполнения служебных обязанностей.

Дознаватель Ирина Гулько рассказала про полномочия дознавателей Федеральной службы судебных приставов России, ответила, что входит в обязанности дознавателя, кроме расследования уголовных дел. Законодательством РФ определена обязательная дактилоскопическая и геномная регистрация лиц, подозреваемых в совершении преступления. Она разъяснила порядок проведения данных процедур и провела с желающими дактилоскопирование, применив специальные средства (краска для дактилоскопирования, лоток и валик для раскатки краски).

В рамках экскурсии состоялась встреча студентов с главным судебным приставом Псковской области. Студенты получили уникальную возможность узнать о работе судебных приставов из первых уст. Главный судебный пристав поделился своими впечатлениями от профессии, рассказал о важности правосудия и о том, какую роль играют судебные приставы в обществе.

«Ребята, я желаю вам усердно учиться и стремиться к своим целям!» — такими словами руководитель УФССП России по Псковской области Сергей Колесников отметил важность образования и профессионального роста.