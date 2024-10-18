Общество

Россияне перестали бояться потерять работу

Аналитики отмечают, что россияне перестали бояться быть уволенными. С чем это может быть связано рассказала системный психолог, коуч Татьяна Брейн.

Последние аналитические исследования показывают, что доля россиян со страхом потерять работу снизилась с 16 до 10%. Системный психолог, коуч, автор популярного блога на YouTube по практической психологии, тренер по soft skills в ВШЭ Татьяна Брейн в эфире радио Sputnik объяснила, о чем говорят эти цифры.

«Думаю, надо смотреть на комбинацию причин. Одна из них − это то, что многие кадры уехали и хорошие квалифицированные специалисты чувствуют себя достаточно комфортно. Другая причина, почему кто-то может не бояться увольнений, − многие просто устали чего-то бояться, за что-то переживать», − отметила Татьяна Брейн.

Еще одна тенденция, которая наблюдается на рынке труда, − у людей стало больше внешних точек опор.

«Обратите внимание, у нас в стране происходит огромное количество обучающих, профориентирующих мероприятий, то есть человек может не бояться потерять работу, потому что знает, что даже если потеряет, то найдет другую. Исследуя коэффициент страха, мы наблюдаем некую общую стабильность: ты все равно найдешь, где заработать, как оплатить свою ипотеку, потому что вариантов много», − считает Татьяна Брейн.

Также, по ее мнению, старшее поколение, как и молодежь, стало более гибко относиться к смене работы.

«Молодежь − более гибкая и рискованная. Но тенденция такова, что даже люди взрослого поколения становятся гибкими. Сейчас многие пенсионеры переквалифицируются, получают второе, третье высшее образование, то есть готовы учиться, потому что есть инструменты. Отсюда и динамика уверенности в себе и уверенности в завтрашнем дне у людей разных поколений», − заключила Татьяна Брейн.