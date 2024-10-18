Общество

В Псковской области оказали помощь более пяти тысячам детей за 2024 год

5 295 детей из нуждающихся семей получили адресную помощь от Псковского детского фонда за девять месяцев 2024 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном отделении Российского детского фонда.

Фото здесь и далее: Псковское областное отделение Российского детского фонда

Всего за девять месяцев 2024 года фонд оказывал различную помощь детским учреждениям области 72 раза. Предоставлялась одежда и обувь, мебель, бытовая и компьютерная техника, продукты питания, товары для творчества, спорта и обучения.

Помимо этого, за прошедший период 1 583 малообеспеченные семьи области получили различного социальную поддержку от фонда.

Кроме материальной помощи детям и подросткам из нуждающихся семей фонд оказал вещевую помощь на общую сумму 4178,6 тысяч рублей.