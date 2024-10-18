Общество

В Псковской области усилят контроль за работой по обеспечению безопасности дорожного движения

Заседание межведомственной региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения провёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 23 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Глава региона подчеркнул, что отмечается рост трех основных показателей аварийности. Особое внимание Михаил Ведерников уделил сокращению времени прибытия скорой медицинской помощи к местам происшествия.

«Учитывая плотность заселения Псковской области и текущую сеть объектов здравоохранения, без дополнительных объектов этот вопрос не решить. Нужно проработать вопрос строительства и оснащения трассовых медицинских пунктов», — сказал Михаил Ведерников.

Начальник Управления МВД России по Псковской области Алексей Овсянников обратил внимание на работу комиссий в муниципалитетах и призвал ужесточить контроль за их деятельностью. В пример он привел Великие Луки, где фиксируется рост по всем направлениям, однако комиссия в последнее время заседаний не проводила.

В ходе совещания рассмотрели опыт лидирующих субъектов в сфере дорожной безопасности. Например, в прошлом году в Московской области в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» начали устанавливать тросовые ограждения для борьбы со встречными столкновениями. Губернатор поручил обсудить результаты эксперимента, а затем проработать необходимость и возможность установки таких ограждений в регионе.

Также участники комиссии обсудили содержание дорог в зимний период и безопасность движения на объектах железнодорожного транспорта. В границах Псковской области с начала года случаев ДТП на железнодорожных переездах не фиксировали.