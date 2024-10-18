Общество

Число полётов по маршруту «Псков – Москва» увеличат до двух рейсов ежедневно

До двух рейсов ежедневно планируется увеличить количество полётов по маршруту «Псков – Москва». Это и основные планы на 2025 год обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с председателем совета директоров АО «Авиакомпания Азимут» Павлом Удодом и генеральным директором Павлом Екжановым. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава региона Михаил Ведерников.

На встрече губернатор обсудил дальнейшее развитие сотрудничества с авиакомпанией «Азимут».

«В целом предполагается увеличение числа авиарейсов с 900 (столько должно быть в этом году) до 1070. В том числе будет увеличено число полётов по маршруту «Псков – Москва», вплоть до двух рейсов ежедневно. Со своей стороны предусмотрим необходимый объём субсидирования», - отметил Михаил Ведерников.

По предварительной оценке, пассажиропоток компании на псковских рейсах за 2024 год вырастет на 10%. Озвученные планы должны способствовать сохранению этой динамики и в 2025 году.

Помимо этого, на заседании обсудили меры профилактики задержек рейсов. За год регулярность на линии «Москва-Псков» выросла с 90% до 95%. Работа над данным вопросом будет продолжаться.

«В этой части к предстоящим холодам аэропортовый комплекс подготовлен и укомплектован всей необходимой техникой», - сообщил Михаил Ведерников.