Общество

Рейд по предупреждению распространения наркотиков провели в Псковском филиале Университета ФСИН

Начальник кинологического отделения СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области мастер спорта России по кинологическому многоборью Ольга Гребешкова со служебной собакой Джесси – победителем и призером всероссийских межведомственных соревнований – провела рейд по предупреждению распространения наркотиков в Псковском филиале университета. Об этом Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе Псковского филиала Университета ФСИН России.

Фото: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

В ходе профилактического рейда, который проходил по территории образовательной организации и в общежитиях переменного состава филиала, наркотических средств и психотропных веществ не выявлено.