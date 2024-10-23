Общество

Детский омбудсмен Псковской области проверила условия содержания в СИЗО

Проверку условий содержания женщин и несовершеннолетних в следственном изоляторе провела уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова вместе с помощником по правам человека Вячеславом Ивановым и начальником СИЗО Тимуром Джалиловым. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фотографии: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Наталия Соколова осмотрела камеры, изучила материально-бытовые условия и проверила соблюдение прав заключенных. В ходе приема граждан поступало много вопросов о правах матерей, опеке и помощи детям, оставшимся без попечения родителей, а также о сохранении семейных связей.

Все обращения были рассмотрены, предоставлены подробные разъяснения.

В конце визита Наталия Соколова обсудила свои наблюдения с руководством СИЗО и дала рекомендации для улучшения условий содержания.