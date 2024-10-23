Общество

Юные и пожилые волонтеры в Пскове привели в порядок территорию домика «Искры»

Волонтеры Псковского городского молодежного центра и активные подопечные благотворительного фонда «Долго и счастливо» (псковское представительство) провели совместный субботник на музейном объекте «Домик "Искры"» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в благотворительном фонде «Долго и счастливо».

Фотографии: благотворительный фонд «Долго и счастливо»

Домик «Искры» – это музей революционера Владимира Ленина, который расположен на Плехановском посаде (переулок Искры, 5). Именно здесь в начале ХХ века была основана газета «Искра», в которой публиковались все значимые события той эпохи. Этот объект интересен еще и тем, что его неоднократно посещал Ленин и проводил там совещания.

Так как музейная территория требует постоянного ухода, особенно осенью, то ребята-волонтеры совместно с неравнодушными пожилыми людьми решили привести ее в порядок. Участники субботника сгребали листья, перекапывали клумбы, обрезали засохшие кустарники. А в самом здании музея волонтеры своими силами организовали читальный зал и мини-библиотеку для всех, кому интересен этот исторический период.

После активного труда волонтерам провели экскурсию по музейному объекту. Завершилось данное мероприятие чаепитием.