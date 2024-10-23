Общество

Продолжается приём заявок на международный форум «Мы вместе»

Прием заявок на участие в международном форуме гражданского участия «МыВместе» продолжается. Регистрация открыта до 4 ноября на платформе Росмолодёжь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по молодежной политике Псковской области.

Изображение: комитет по молодежной политике Псковской области

Форум пройдет с 4 по 8 декабря в Москве в ЦВЗ «Манеж» и соберет 10 000 участников из России и 40 стран мира. Участниками могут стать добровольцы, представители НКО, органов власти, медиа и компаний, соответствующих принципам устойчивого развития, а также активисты Движения Первых и международного социального сектора.

Ключевым событием форума станет церемония награждения лауреатов международной премии «Мы вместе» и номинации «Волонтёр года». Участники смогут выбрать трек программы для самореализации в таких направлениях как семья, общество, государство, бизнес и мир.

Международный блок форума будет направлен на развитие связей между добровольцами мира. Также в программе запланированы международный съезд социально-ответственного бизнеса, подведение итогов Года волонтёрского движения в СНГ и награждение волонтёров СНГ.

Напомним, что День добровольца в России был установлен указом президента в 2017 году. Международная премия «Мы вместе» была запущена для поддержки социальных инициатив и достижения национальных целей развития России.

Организаторы форума: Росмолодёжь.Добро, Ассоциация Добро.рф, Общероссийская акция взаимопомощи «Мы вместе» совместно с Дирекцией Всемирного фестиваля молодёжи, Движением Первых и Российским обществом «Знание».