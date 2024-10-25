Общество

День народного единства отпусками и отгулами продлят 9% работающих псковичей – опрос

9% работающих псковичей продлят День народного единства отпусками и отгулами. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

В этом году на День народного единства россияне отдыхают только 2 дня — в воскресенье 3 ноября и понедельник 4 ноября (суббота 2 ноября — рабочая). Только 9% псковичей присоединят к нерабочим дням 3—4 ноября отпуск или отгулы. Причем чаще продлить отдых хотят женщины (10% против 8% мужчин), в основном это матери младшеклассников (в некоторых школах неделя с 28 октября — каникулы).

65% псковичей проведут праздник дома в кругу семьи, 12% выйдут на работу, 4% отправятся в другой город, по 3% — проведут праздник на городских мероприятиях или за городом.